Il Barcellona Basket in piena emergenza crolla contro la Siaz: domenica la gara interna contro l’Angri

E’ davvero un momento difficile per il Barcellona Basket, che si è presentato a Piazza Armerina con soli otto giocatori in distinta e ha subito una pesante sconfitta con un eloquente -25 (100-75)

La squadra giallorossa, priva dello squalificato Manfrè (assente anche domenica contro Angri) e con Peral a referto, ma a giorni ormai fuori dal progetto ed alla ricerca di una nuova destinazione, ha resistito un tempo al cospetto di una compagine costruita con obiettivi ambiziosi, prima di crollare nella seconda parte della gara.

La situazione al momento è difficile, soprattutto il calendario che l’ha visto affrontare in una settimana Viola Reggio Calabria, Piazza Armerina ed Angri, contro cui per vincere sarebbe servita un’impresa anche con un roster al completo. Affrontarle di fatto con una rosa decimata, anche dalla scelta di cedere tre elementi (Cortese, Milikovic e Gojkovic) senza un’adeguata sostituzione, è davvero diventata una scalata impossibile e purtroppo anche la gara contro Angri, lanciato nella ricorso ad un posto migliore nella griglia dei playoff, appare tutta in salita.

La società ha bisogno di trovare la giusta serenità al suo interno per fare le scelte migliori in funzione di un unico obiettivo: salvare la serie B interregionale a Barcellona. Occorre lavorare tutti insieme per raggiungere il traguardo della salvezza ed, oltre ai nuovi inserimenti di qualità nel roster, serve ritrovare lo spirito di squadra e la cattiveria che fino ad oggi hanno dimostrato soprattutto gli impareggiabili tifosi sulla gradinata del PalAlberti.