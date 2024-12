Consegnate 15 nuove barelle per il pronto soccorso dell’ospedale Fogliani di Milazzo

Il pronto soccorso di Milazzo si arricchisce con l’arrivo di 15 nuove barelle, per garantire una migliore assistenza ai pazienti.

Il Direttore del Pronto Soccorso Salvatore Scarpaci esprime “grande soddisfazione per questo significativo miglioramento, che non solo velocizza le operazioni di ricovero, ma garantirà anche un servizio più efficiente e sicuro per la comunità”.

I nuovi strumenti permetteranno una maggiore tempestività, qualità e salvaguardia della loro salute. L’Ospedale ringrazia la direzione strategica dell’Asp per gli aiuti arrivati anche adesso per raggiungere un importante traguardo.