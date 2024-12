Barcellona Basket, si è dimesso il coach Pippo Biondo: la squadra affidata a Costantino e Pirri

La NextCasa Barcellona Basket 4.0 ha comunicato di aver accettato le dimissioni da capo allenatore della prima squadra presentate da coach Filippo Biondo.

La scelta sofferta è maturata al termine di una giornata intensa con una serie di confronti interni anche alla dirigenza giallorossa. La squadra è stata affidata a coach Peppe Costantino e coach Peppe Pirri, che hanno affiancato il dimissionario coach Pippo Biondo negli ultimi due anni.

“Ringraziamo coach Filippo Biondo – si legge nella nota della società – vera espressione di barcellonesità e condottiero della promozione in Serie B Interregionale dell’Orsa Basket Barcellona nella stagione sportiva 2022/2023, per l’impegno, la competenza e l’abnegazione dimostrata in tutti questi anni sia sulla panchina dell’Orsa Basket Barcellona che su quella del Barcellona Basket 4.0. Gli auguriamo inoltre le migliori fortune sportive e umane. Grazie Pippo”.

La società sta valutando anche alcune scelte sul mercato per rafforzare il roster che dovrà puntare alla salvezza. Sarà il responsabile dell’area tecnica Peppe Melone a gestire la valutazione delle soluzioni migliori per uscire da questo momento difficile. Alla fine per adesso paga il coach, anche se non è solo sua la responsabilità di questa situazione con la squadra all’ultimo posto.