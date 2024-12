Venerdì 13 dicembre 2024, dalle ore 16:00, a Barcellona Pozzo di Gotto, in via S. Andrea 96, presso la sede della Protezione Civile torna per il quinto anno consecutivo la tradizione popolare dell’arrivo di Santa Lucia. Tutti i bambini riceveranno dolci e doni, mentre per i più grandi ci sarà una degustazione di zuppa di ceci e baludde.