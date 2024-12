Terme Vigliatore, il Comune è destinato ad un dissesto finanziario ormai inevitabile

Il Comune di Terme Vigliatore si avvia chiudere il 2024 con quella che appare come l’inevitabile avvio della procedura di dissesto finanziario dell’Ente.

Dopo il ricorso al Tar contro la delibera di approvazione del rendiconto 2023, presentato dalla consigliera Chiara Crisafulli e dal gruppo d’opposizione “Ora per Terme Vigliatore”, è arrivato oggi quello che si può definire il colpo di grazia sulla sostenibilità dei conti pubblico del Comune termense.

Il Collegio dei Revisori, composto dalla presidente Andreana Minuti e dai componenti Aldo Siragusa e Santo Salvatore Belfiore, ha infitti notificato agli uffici finanziari comunali, al sindaco Bartolo Cipriano ed ai consiglieri comunali, un verbale con cui si prende della insostenibile situazione economica dell’ente, sottolineando quanto riportato nella relazione della responsabile dell’ufficio ragioneria, quando afferma che “a complicare ulteriormente il contesto, l’Ente ha recentemente subito due azioni esecutive da parte di creditori per importi significativi. La prima, di minore entità, ha comportato il blocco delle somme pignorate presso il tesoriere, mentre la seconda, di importo ampiamente superiore a 1 milione di euro, e attualmente nella fase di notifica del precetto. Questi eventi, pur non avendo al momento generato esborsi diretti, aggravano la complessità della gestione delle passività e mettono a rischio il rispetto dei piani di pagamento programmati“. I revisori nelle loro conclusione scrivono inoltre che qualora il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale approvato dal Ministero, dovesse risultare non più sostenibile, sarebbe opportuno valutare l’avvio della procedura di dissesto finanziario, come previsto dall’art. 244 del D.Lgs. 267/2000 al fine di evitare che l’eventuale ritardo possa comportare le responsabilità personale degli amministratori.

Le dichiarazioni della consigliera Chiara Crisafulli

“Nonostante il tentativo maldestro di questa amministrazione di nascondere una voragine finanziaria ormai irrecuperabile – afferma la consigliera Chiara Crisafulli – oggi il Collegio dei Revisori ha inoltrato ai consiglieri comunali una nota in cui chiede all’ufficio Amministrativo di avviare le procedure per il Dissesto. Attendiamo l’inesorabile corso degli eventi, consapevoli che abbiamo agito con determinazione per mettere tutta la cittadinanza al corrente delle vere condizioni di salute dei conti dell’ente boicottando ogni tentativo di gettare fumo negli occhi. Il dado è tratto, inizia un nuovo corso. A voi le conclusioni”.