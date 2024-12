Barcellona, completata la ricostruzione dell’asilo Panteini

E’ stata completata la ricostruzione dell’asilo Panteini di Barcellona Pozzo di Gotto, struttura dichiarata inagibile nel 2020.

Restano da realizzare solo i lavori nell’area esterna all’asilo per i quali l’amministrazione Calabrò procederà in tempi brevissimi con somme dal ribasso d’asta. Soddisfatto il sindaco Pinuccio Calabrò che insieme agli assessori Roberto Molino e Carmelo Pirri ed al titolare dell’impresa Costruzioni 1884, ha effettuato un sopralluogo accertando il completamento dell’opera in un anno dall’affidamento dei lavori.

“Adesso manca soltanto la sistemazione del giardino e possiamo assicurare che dal prossimo anno Barcellona Pozzo di Gotto avrà un asilo nido dotato di un impianto di efficienza energetica e senza dubbio sarà tra le strutture più all’avanguardia- ha dichiarato il sindaco Pinuccio Calabrò- I tempi sono stati rispettati, tenendo anche in considerazione la necessità di una variante in corso d’opera causata da problemi per l’instabilità del terreno. Abbiamo quindi rispettato i termini previsti dall’accordo di concessione con il ministero dell’Istruzione nell’ambito dei finanziamenti del Pnrr”.