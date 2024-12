Terme Vigliatore, l’opposizione non ci sta: depositato il ricorso al Tar contro la procedura di approvazione del rendiconto 2023

La consigliere comunale di Terme Vigliatore, Chiara Crisafulli, insieme ai colleghi del Gruppo ORA Giovanni Zanghì, Ida Siracusa e Chiara Calabrò hanno depositato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per chiedere nelle sedi opportune l’annullamento della deliberazione riguardante il Rendiconto 2023, ritenuta illegittima.

I consiglieri ricorrenti sottolineano come “durante l’ultimo Consiglio Comunale, sia il Sindaco che il Segretario Comunale hanno apertamente e ampiamente dichiarato l’illegittimità della delibera sul Conto Consuntivo 2023, ammettendo pubblicamente che il documento non rispettava pienamente le modalità di formazione degli atti previste dal TUEL. Nonostante tali dichiarazioni ufficiali, i consiglieri di maggioranza hanno comunque proceduto a votare a favore della delibera, con una condotta che ritengo «irresponsabile e contraria ai principi di buona amministrazione»”.

“In qualità di rappresentante dei cittadini e in difesa della legalità, della trasparenza e per rispetto del mio ruolo di consigliere comunale – scrive la Crisafulli, dichiaratasi indipendente dopo la rottura con l’amministrazione Cipriano – non potevo accettare che una decisione palesemente illegittima venisse adottata senza alcun riguardo per le normative e per il rispetto delle istituzioni.

Il nostro ricorso al TAR nasce dalla necessità di far rispettare la legge e di tutelare la dignità dell’intero Consiglio Comunale, che non può essere svilito con atti formati contravvenendo agli obblighi previsti dalla legge. Il ricorso al TAR, non è solo una questione giuridica, ma un atto di responsabilità verso i cittadini di Terme Vigliatore, i quali meritano un’amministrazione competente e trasparente. Non siamo contro la politica, ma contro questo modo di imporre il volere del singolo su una intera comunità, senza che ci sia spazio per il confronto la condivisione e la collegialità. Atteggiamento che senza dubbio danneggia la nostra comunità. Chiediamo che venga fatta chiarezza e che le leggi siano rispettate sempre e comunque”.

“Io insieme ai consiglieri Zanghi, Siracusa e Calabrò del gruppo ORA – continua la Crisafulli – non abbiamo esitato a investire le nostre risorse personali per difendere l’Ente e tutti i cittadini. Lo abbiamo fatto anche per scongiurare un ulteriore aggravio delle casse comunali di 3,4 milioni, oltre ai 18.000.000 già dichiarati e che continuano ad aumentare dopo le ultime notifiche arrivate al nostro ente e su cui ancora tutto ancora tace. Il tutto per avallare una richiesta di un mutuo che dovranno pagare i cittadini per i prossimi 20 anni e che non saranno destinati alla crescita del nostro territorio (ad es. per opere pubbliche) ma per sanare una situazione incancrenita e insanabile che impedirà al nostro comune qualsiasi forma di sviluppo futuro condannandolo all’oblio. Premetto che tutti i cittadini devono pagare le tasse ma con altrettanto chiarezza voglio dire che è avvenuto un cortocircuito tra il Sindaco, la sua maggioranza e i cittadini. Si è passati da una lunga fase di indulgenza, dove tutto era concesso, alla riscossione coattiva, violenta fatta di pignoramenti indiscriminati e a volte errati. Tra i fatti più gravi voglio annoverare anche il prelievo forzoso dai conti correnti di pensionati con pensione minima che sono caduti nel panico o famiglie mono reddito senza che adeguata notifica sia stata fatta. Mi premurerò di verificare che le procedure attuate dalla Società Etruria su mandato di questa amministrazione siano e non permetterò che si continuino a stritolati i cittadini non adeguatamente informati e/o sollecitati. Pagare le tasse è un dovere, il rispetto delle procedure anche”.

Dopo questo passaggio ufficiale, annunciato già nei giorni successivi al consiglio comunale di fine novembre, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Bartolo Cipriano è chiamata ad una valutazione attenta sulle prossime scelte in merito alla situazione economica dell’ente: proseguire il cammino intrapreso con l’accesso al fondo di rotazione per provare ad evitare il default, oppure prendere atto delle difficoltà nel rispettare i parametri del piano di riequilibrio ed avviare l’iter per il dissesto economico dell’ente. Ai posteri l’ardua sentenza…