La Nuova Igea Virtus si conferma grande con le grandi e supera la vice capolista Scafatese (2-1)

Due gol di Currò e di Trombino su rigore, a ridosso della mezz’ora del primo tempo, regalano una vittoria prestigiosa ed importante per la Nuova Igea Virtus contro la vice capolista Scafatese.

La squadra del tecnico Francesco Di Gaetano ha saputo gestire bene le difficoltà iniziali, quando una Scafatese arrembante ha trova il vantaggio su punizione di Aliperta. La squadra giallorossa, con il passare dei minuti, non si è scomposta ed ha continuato ad impostare la sua manovra, trova prima il gol di Currò, con un tocco sotto porta, dopo una corta respinta del portiere su colpo di testa di Trombino, e poi il vantaggio con un rigore concesso per fallo di mano di Esposito su cross di Panebianco, che proprio Trombino, nell’occasione vice capitano, ha trasformato con freddezza.

La ripresa ha concesso alcune occasioni da gol ad una Scafatese poco precisa negli ultimi metri, con una Nuova Igea Virtus attenta in difesa e pronta a colpire in contropiede. L’espulsione per doppia ammonizione di Altobello per un fallo netto sul neo entrato Imoh ha concesso un vantaggio ai padroni di casa, che non hanno praticamente più sofferto i tentativi di pareggio dell’avversario.

Tre punti pesanti per la classifica (raggiunto il 7° posto) e per il morale a pochi giorni dalla gara interna contro il Ragusa, che potrebbe consentire un ulteriore passo in avanti per i giallorossi in una classifica sempre corta, con una grande ammucchiata alle spalle della capolista Siracusa.