Barcellona, inaugurata la mostra la “Natività nei Luoghi di Gala” al museo Epicentro

Inaugurata la mostra la “Natività nei Luoghi di Gala” con un messaggio di pace e riflessione a ritrovare i valori umani essenziali nella vita contemporanea.

É stata inaugurata domenica 8 dicembre 2024, allo Studio d’arte Epicentro di Gala, la mostra collettiva d’arte presepiale “La Natività nei Luoghi di Gala” organizzata dal Museo Epicentro e dai suoi fondatori gli artisti Nino Abbate e Salva Mostaccio. Hanno partecipato all’evento oltre i fondatori del museo: Luca Abbate, Loredana Aimi, Sabina Bruzzese, Daniela Celi, Leandra D’andrea Gabriella Donato, Marco Ferrigno, un confronto tra l’arte presepiale Napoletana e siciliana, con le loro opere come simbolo di pace e riflessione che fanno riflettere sulla bellezza e sui valori umani fondamentali in questa società contemporanea attanagliata da Guerre e ingiustizie politiche e sociali.

Una mostra ricca di messaggi, quella napoletana celebre per le sue botteghe di San Gregorio Armeno e quella Siciliana per la creatività. introdotta da Nino Abbate nella presentazione sulle opere esposte nei suoi molteplici aspetti di linguaggi artistici che mirano ad una presa di coscienza che invita a ritrovare quei valori umani essenziali della vita. La mostra sarà al pubblico fino al 30 dicembre 2024 dalle ore 17 alle ore 19 con ingresso gratuito accessibile a tutti colo che desiderano immergersi in quella magica atmosfera natalizia. Il Museo Epicentro situato nell’antico casale di Gala frazione storica del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto ritrova nel tempo la sua storia e i suoi valori culturali a testimonianza che tutto ritorna.