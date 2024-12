Barcellona, illuminata la Basilica in piazza Duomo: oggi la sistemazione di un albero di Natale

Sono state accese ieri pomeriggio le luminarie natalizie in piazza Duomo a Barcellona P.G. con la Basilica di San Sebastiano illuminata come non accedeva da qualche anno.

La luci, sistemate dalla ditta Sicil Impianti, ha creato un clima natalizio in piazza Duomo, che sarà completato dalla sistemazione di un albero di 15 metri, prevista per i prossimi giorni. L’accensione è stata fatta coincidere con il rientro in Basilica del simulacro di Maria Immacolata, dopo la processione per le vie del centro cittadino. Addobbata anche l’aiuola al centro della piazza, con un’iniziativa sponsorizzata dalla stessa ditta che ha installato le luminarie sulla Basilica.

Subito dopo l’accensione, abbiamo raccolto le dichiarazione dell’assessore Angelita Pino