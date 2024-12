Tentato furto nel centro di Messina, arrestata una 43enne

Nella tarda mattinata del 5 Dicembre una donna sarebbe entrata in un negozio d’abbigliamento in pieno centro a Messina, tentando il furto di cappelli, guanti e vari cosmetici, per un valore totale di oltre 400 euro.

Messo tutto dentro una borsa, avrebbe tentato di uscire, senza rendersi conto che gli addetti alla sicurezza avevano seguito i suoi movimenti. Questi hanno fermato la donna all’uscita, allertando immediatamente i Carabinieri al 112. Questi arrivati sul posto hanno restituito la refurtiva, arrestato la donna e condotta in caserma.

La donna era già nota alla forze dell’ordine, per il reato di furto aggravato. L’operazione è stata condotta da una pattuglia di Carabinieri del Nucleo Radiomobile del capoluogo.