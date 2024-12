Barcellona, domani pomeriggio l’accensione delle luminarie in piazza Duomo

Il sindaco Pinuccio Calabrò, l’assessore alla Cultura e agli Spettacoli Angelita Pino e la giunta tutta invitano la cittadinanza di Barcellona Pozzo di Gotto all’evento “Accendiamo la piazza” che segna l’inizio delle festività natalizie e di fine anno, domenica 8 dicembre.

L’appuntamento con la comunità di Barcellona è in piazza Duomo alle 17.30 per l’arrivo della processione dell’Immacolata e l’accensione della Basilica, un momento da condividere insieme.

Nel corso della giornata di domani sono previste iniziative per i più piccoli. Dalle 10 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 20.30 in piazza Duomo Babbo Natale e Natalina avranno tante sorprese per i bimbi: zucchero filato colorato, pop corn, palloncini, giochi e attività (evento offerto dall’associazione di imprenditori Il seme). Previste infine esibizioni di zampognari barcellonesi.