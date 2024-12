Fermato alla guida completamente ubriaco e senza patente: 47enne denunciato dalla Polizia Stradale

Un uomo di 47 anni è stato fermato dalla Polizia Stradale di S. Agata di Militello, mentre si trovava alla guida di un’auto nel tratto autostradale tra gli svincoli di Patti e Brolo. Guidava completamente ubriaco, senza patente e privo di copertura assicurativa, per giunta l’auto era stata parcheggiata in posizione vietata e pericolosa all’interno della galleria Calavà, direzione Messina.

Aveva guidato in modo spericolato, spostandosi tra la corsia di emergenza e quella di sorpasso, creando disagi al traffico, alcuni automobilisti sono stati costretti a manovre improvvise per evitare incidenti. Dopo queste manovre vietate, l’uomo ha arrestato la marcia del veicolo, nella corsia chiusa al transito dei veicoli posizionando l’autovettura in modo obliquo al senso di marcia.

L’autovettura su cui viaggiava è stata sequestrata per la successiva confisca.