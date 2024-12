Barcellona, Samuele Perdichizzi ottiene l’abilitazione per proporre “Oro Puro Fisico” da investimento per famiglie e aziende

Samuele Perdichizzi, titolare della gioielleria di via Roma a Barcellona Pozzo di Gotto, si conferma una figura di riferimento nel settore dei beni preziosi. Con una tradizione familiare che si tramanda da oltre un secolo (1907) e una profonda conoscenza del mercato, Perdichizzi è oggi abilitato a proporre soluzioni per l’acquisto di oro puro fisico da investimento, grazie alla collaborazione con Caresgold Spa, operatore riconosciuto da Banca Italia.

«L’oro, da sempre simbolo di sicurezza e stabilità – spiega Perdichizzi – rappresenta una soluzione d’investimento affidabile, capace di mantenere il valore del capitale anche in periodi di incertezza economica: l’oro non fallisce. Fin dall’antichità, infatti, è considerato il metodo di pagamento più importante e sicuro. Dal 2000 ad oggi il suo valore è aumentato del 600%».

La sua esperienza pluriennale lo ha portato a offrire ai clienti opportunità esclusive, con lingotti d’oro 24 carati certificati “Good Delivery” e dotati di sistemi anticontraffazione all’avanguardia come il “Kinegram”. Perdichizzi non si limita a proporre semplici acquisti: guida ogni investitore, dal piccolo risparmiatore al grande, verso scelte personalizzate e strategiche per proteggere e valorizzare il proprio capitale.

Le soluzioni offerte includono:

PAR (Piano di Acquisto Ricorrente) : per accumulare oro gradualmente con piani su misura.

: per accumulare oro gradualmente con piani su misura. AURUM : per investimenti immediati, accedendo al miglior prezzo di mercato.

: per investimenti immediati, accedendo al miglior prezzo di mercato. AURUM EXTRA: per chi vuole massimizzare il potenziale del proprio capitale, combinando investimenti istantanei e piani a lungo termine.

Con un investimento iniziale a partire da soli 125 euro, l’acquisto di oro fisico offre vantaggi fiscali unici, essendo esente da IVA e conveniente sia in fase di acquisto, che di possesso e vendita.

Samuele Perdichizzi, con la sua passione e competenza, è il professionista ideale per chi desidera esplorare il mondo dell’oro puro da investimento, offrendo consulenza dedicata, riservata e orientata al successo finanziario dei suoi clienti. Entrare nella sua gioielleria significa affidarsi a un esperto capace di trasformare un investimento in una solida certezza per il futuro.

(ARTICOLO REDAZIONALE PER GIOIELLERIA PERDICHIZZI)