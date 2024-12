Barcellona, è finalmente iniziata la posa delle travi sul ponte alla foce del torrente Mela

E’ iniziata finalmente la posa delle travi sul ponte alla foce del torrente Mela, dopo un’attesa lunga mesi e tormentata da mille inconvenienti.

Sono stati consegnati infatti i primi componenti della struttura portante, che adesso la ditta dovrà assemblare sui piloni del ponte ristrutturati. Si tratta dell’inizio dell’ultima fase dei lavori per la ricostruzione dell’opera, iniziati ufficialmente nel dicembre 2021 e, a causa di una serie di variazioni al progetto iniziale ed ai ritardi nell’esecuzione dell’intervento, si sono protratti per oltre 3 anni. Seguendo la tempistica dell’ultimo anno, serviranno probabilmente ancora alcuni mesi per arriva alla consegna del ponte sulla litoranea, di proprietà della Città Metropolitana, ristrutturato con i fondi della Regione e l’intervento operativo del Genio Civile di Messina. Non ci sentiamo di dare una data precisa per poter tornare a percorrere la fondamentale via di collegamento tra Barcellona e Milazzo, ma l’auspicio che entro la prossima primavera 2025 l’incubo di molti pendolari, ora costretti a lunghe file sulla strada statale 113 o ai caselli dell’autostrada, possa concludersi definitivamente.