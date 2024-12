Cantiere a rischio a Taormina: fermati i lavori e rischio multa per più di 50.000 euro

Negli scorsi giorni i Carabinieri, dopo aver sottoposto a verifica un cantiere nella zona di Taormina, hanno trovato varie irregolarità relative alla sicurezza e al lavoro in nero. I controlli sono stati disposti dai Carabinieri del Comando Provinciale di Messina, d’intesa con l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

La principali contestazioni sono quelle legate alla sicurezza dei lavoratori: sono state segnalate violazioni come la mancanza di protezioni contro la caduta, l’assenza di equipaggiamento per la protezione individuale, e la presenza di rischi elettrici senza la predisposizione di misure, oltre ad altro.

È seguita la denuncia all’Autorità Giudiziaria, con sanzioni a carico del titolare fino a oltre 50.000 euro.

Tutti i lavoratori controllati sul posto, sono però risultati tutti in regola.

I controlli proseguiranno ancora in tutta la provincia per i prossimi mesi, con l’obiettivo di eliminare i rischi per la salute e i diritti dei lavoratori.