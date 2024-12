Allagamenti nella piana di Milazzo, scuole chiuse nella città del Capo: a Barcellona regolarmente in classe

Le abbondanti piogge di stanotte, che hanno colpito soprattutto il comprensorio milazzese, hanno portato il sindaco Pippo Midili a firmare l’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.

“Le criticità – scrive il primo cittadino di Milazzo sui social – si registrano in fase di rientro e riguardano Via Tonnara e Via San Paolino oltre ad altre vie secondarie in periferia. Il personale del Comune e cittadini sono in giro per eliminare le problematiche”.

A Barcellona la pioggia non ha prodotto effetti tali da portare il sindaco Pinuccio Calabrò a valutare la chiusura degli edifici scolastici della città del Longano.