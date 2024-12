L’IIS Scientifico al Dragon’s Den Competition in Svezia

Con questo obiettivo l’Istituto di Istruzione Superiore Liceo Medi Barcellona Pozzo di Gotto, diretto dalla Dirigente Scolastica Ester elide Lemmo, ha partecipato alla “Dragon’s Den competition” a Malmo (Svezia) con una mobilità della durata di 10 giorni all’interno dell’Accreditamento Erasmus KA1.

Una delegazione composta dagli studenti Lorenzo Genovese (4C Liceo Scientifico) e Domenico Calabrò (4D Liceo Scientifico, e dalle studentesse Anna Milone e Myriam Teresa Maio (4A Liceo Classico), guidata dalle docenti dell’IIS Medi Maria Anversa Grasso e Leyla Recupero Trovato, ha preso parte infatti al concorso internazionale sull’imprenditorialità indetto dal referente Erasmus John Sennstrom presso la scuola ospitante “Thoren Business School”.

“Marketing e simulazione d’impresa sono tematiche nuove nella nostra istituzione scolastica- precisa la docente referente Maria Anversa Grasso– è stata pertanto una sfida per i nostri alunni cimentarsi in questa competizione internazionale volta a sviluppare creatività, pensiero critico, competenze linguistiche e public speaking. I risultati sono stati notevoli in quanto gli allievi del Medi, unica delegazione italiana partecipante, si sono distinti per originalità del loro prodotto (una maglietta in grado di migliorare la postura, denominata “smartposture”) ed efficacia nella presentazione al pubblico, posizionandosi al quarto posto. Inoltre la competizione è stata l’occasione unica per lo scambio ed il confronto tra delegazioni di studenti e docenti provenienti da vari Paesi d’Europa: Danimarca, Finlandia, Germania, Spagna, Portogallo, Lituania.”