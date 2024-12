Taekwondo, i barcellonesi Giuseppe Foti e Martina Calabrò sul podio ai campionati italiani senior

Proseguono i successi per gli atleti barcellonesi della Tiger’s Den, guidata dai Maestri Giuseppe e Fabio Sottile, anche ai Campionati Italiani Seniores che si sono svolti a Napoli sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre.

Nella categoria 58 kg maschili, la più difficile in assoluto, Giuseppe Foti, dopo aver superato ben 4 avversari, ha conquistato la medaglia d’argento, perdendo una finale al cardiopalma contro l’avversario di sempre, il mesagnese Teo Del Vecchio. Il barcellonese atleta della Nazionale è stato rimontato negli ultimi 5 secondi, quando stava conducendo per 3 a 1.

Nella categoria 49 kg femminili arriva splendido bronzo da Martina Calabró, che dopo aver superato agevolmente le prime sue avversarie, ha perso di misura contro la bravissima avversaria del gruppo sportivo dell’Esercito, Martina Corelli, pagando lo stop forzato dell’ultima settimana, causato dall’influenza.

Sfortunata la prova di Nouhaila Ammour che, nella categoria 62 kg femminili, perde veramente di un soffio al culmine di un incontro tiratissimo e con continui capovolgimenti di fronte, recriminando su più di una decisione arbitrale.

“Siamo contenti – dichiarato soddisfatti i tecnici della società – perché abbiamo conquistato due importanti medaglie sui tre atleti portati in gara, ma non possiamo nascondere un pizzico di amaro in bocca perché tutti e tre gli atleti si sono dimostrati all’altezza di salire sul gradino più alto del podio. In particolare Peppe Foti che si è visto sfuggire il titolo italiano negli ultimi 5 secondi non senza qualche ingenuità.”