Chiusa al transito la bretella sul torrente Patrì, entro Natale la consegna del nuovo ponte Termini

La Polizia Locale di Barcellona ha proceduto alla chiusura del transito di mezzi sulla bretella provvisoria realizzata sul greto del torrente Patrì, per consentire gli ultimi interventi sul ponte Termini, ormai prossimo alla riapertura.

I disagi sulla viabilità dovrebbe durare circe 20 giorni, per consentire alla ditta che ha realizzato la ristrutturazione del ponte di completare i lavori sulla regimentazione delle acque piovane e per realizzare i muretti laterali del ponte, dove è stato previsto anche il passaggio pedonale. Coloro che dovranno raggiungere la frazione di Portosalvo potranno ancora utilizzare la Strada Statale 113, ma potranno subire qualche disagio nei collegamenti tra qualche giorno, quando gli operai dovranno lavorare all’altezza del bivio posto in prossimità dell’inizio del ponte, per un intervento che dovrà convogliare le acqua piovane verso il torrente Patrì.

La consegna dell’opera, secondo quanto riferito del sindaco di Terme Vigliatore Bartolo Cipriano in un’ordinanza, è prevista per il 18 dicembre, e comunque alla vigilia di Natale. Anche sul versante di Terme Vigliatore la S.S. 113 è chiusa nell’ultimo tratto, a ridosso del ponte ed è consentito il transito solo ai residenti della zona. Per i collegamenti tra Barcellona e Terme Vigliatore nei prossimi 20 giorni l’unica strada percorribile è la litoranea tra Cantoni e Marchesana.