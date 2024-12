La Nuova Igea Virtus in campo a San Cataldo per allungare la serie positiva (0-1 vantaggio di Aperi)

La Nuova Igea Virtus è scesa in campo nel delicato match contro la Sancataldese, squadra affamata di punti, con l’obiettivo di tornare con un risultato positivo.

Il tecnico Francesco Di Gaetano ha puntato su Currò per sostituire in mezzo al campo l’infortunato Trovato ed affiancato Aperi nella coppia d’attacco con Trombino, confermando per il resto la squadra che domenica scorsa ha affrontato il Castrum Favara. I giallorossi sono schierati con Belmonte in porta, Maltese, Ferrante e Maggio sulla linea difensiva, Biondo, Currò e Calafiore in mezzo al campo, con Siino sulla corsia di destra e Panebianco su quella di sinistra e con Trombino ed Aperi chiamato a finalizzare il gioco della squadra.

La Nuova Igea Virtus in vantaggio con il gol di Aperi al 42′ che realizza su uno splendido assist di Calafiore dalla sinistra.

Le variazioni di risultati nel girone I di serie D

Sambiase-Città di Acireale 0-1 Andreassi al 3’

Vibonese-Enna 0-1 Espasa al 7′

Locri-Ragusa 0-1 Crisci al 9’

Favara-Scafatese 0-1 Cham al 10′

Locri – Ragusa 1-1 Leveque al 21′

Locri – Ragusa 1-2 Crisci 26′

Siracusa – Akragas 1-0 Maggio 33′

Sambiase – Città di Acireale 1-1 Zerbo su rigore 37′

Sancataldese – Nuova Igea Virtus 0-1 Aperi 42′

Siracusa – Akragas 2-0 Palermo 43′

Sambiase – Città di Acireale 2-1 Perri 45’

Pompei – Paternò 1-0 Asero 45′

Nissa – Reggina 1-0 Diaz su rigore 45’