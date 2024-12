Aldo Ginebri a quattordici anni dalla scomparsa: il ricordo di Marcello Crinò

Il 2 dicembre del 2010, nell’ospedale di Forlì, dove era ricoverato da circa quindici giorni, moriva il professore Aldo Ginebri, storico leader comunista di Barcellona Pozzo di Gotto.

L’ultima apparizione pubblica di Ginebri avvenne presso la libreria Gutenberg il 18 settembre 2010, in occasione della presentazione del volumetto Salva il libro, libri e librerie, prodotto dalla stessa libreria, dove figura anche il suo ultimo scritto pubblicato: Elogio della lettura. In quell’occasione il professore aprì la serie degli interventi soffermandosi sulle pagine riguardanti Barcellona, appena tradotte da Lina Pia Sottile, scritte dal barone francese Gonzalve De Nervo nel 1833, pubblicate in Un tour en Sicilie. Il barone de Nervo si trovò a soggiornare a Barcellona, nel “Fondaco del Palombo” (lungo la Statale 113 nella zona di Sant’Antonio), e racconta nel libro questa esperienza non proprio positiva: definisce Barcellona «una misera borgata di ottomila anime», dove assieme ai compagni di viaggio si trovò assalito dalle cimici. Sul far del giorno ripartì «da questo maledetto caravanserraglio», che ironicamente raccomanda al povero viaggiatore affamato e stanco!

Nato a Barcellona il 24 febbraio del 1930, Ginebri si era laureato in Storia e Filosofia all’Università di Messina. Cominciò la sua carriera di insegnante nel 1965 al Liceo Ginnasio Luigi Valli di Barcellona, dove insegnò per venti anni, concludendovi la sua carriera come Preside. Iniziò l’attività di Preside nel 1985 a Nicosia, fu poi al Magistrale di Castroreale e al Liceo Scientifico Meucci di Milazzo.

Aldo Ginebri rivestì la carica di consigliere comunale del Partito Comunista per parecchi anni, dal 1964 al 1980, capogruppo consiliare dal 1970 al 1985, e anche dirigente provinciale del partito. Candidato al Senato nel 1983, non fu eletto per pochi voti. Si allontanò poi dalla militanza attiva nel partito, dedicandosi ai suoi interessi culturali. Intervenne diverse volte sulla stampa locale in merito a temi riguardanti la realtà politica e sociale della città, sui problemi della scuola, sulla figura di Nino Pino Balotta, di cui fu considerato l’erede politico, e dal 2007 fu presente in varie manifestazioni pubbliche dedicate a scrittori, personaggi barcellonesi, presentazioni di libri, dibattiti su temi di attualità. Lo ricordiamo alla Corda Fratres, Console alla cultura, presentare il filosofo Girolamo Cotroneo, alla Libreria Gutenberg per parlare di Nino Pino, all’Università della Terza Età per parlare del problema della presenza o meno del Crocifisso nelle scuole, all’ex Monte di Pietà a parlare della pubblicazione degli atti su Filippo Rossitto e la cultura barcelgottese.

Ginebri fu un intellettuale raffinato, attento, critico, disponibile con tutti, aperto al dialogo, rispettato dagli “avversari politici”, che avrebbe potuto fare carriera universitaria lontano dalla sua città, ma non volle andare via per poter dare il suo contributo alla crescita culturale e politica di Barcellona.

Personaggio schivo, lontano dai clamori, preferiva piuttosto la riflessione critica, lo studio attento, la lettura. Amava la musica classica: Beethoven, Chopin, Wagner, Morricone, il jazz; ascoltava Fahrenheit, il programma pomeridiano di RadioTre dedicato ai libri. I suoi testi pubblicati occupano un arco di tempo tra il 1997 il 2010, ma c’è un articolo scritto per la rivista Critica marxista che risale ad anni precedenti, al 1967: Il pensiero contemporaneo: L’hegelismo napoletano tra politica e filosofia. L’articolo, in realtà la recensione molto approfondita e complessa del libro allora appena pubblicato di Giuseppe Vacca Politica e filosofia in Bertrando Spaventa (Laterza editore), riguarda l’esperienza portata avanti dal gruppo degli hegeliani napoletani, in particolare da Bertrando Spaventa (fratello di Silvio, noto patriota), il quale, secondo Vacca, attraverso battaglie politiche e giornalistiche, avrebbe portato una sua originale elaborazione dell’hegelismo.

Per il settimanale messinese il Soldo scrisse nel 1974 (pubblicato il 7 gennaio) un ampio articolo, una riflessione sulla vita politica amministrativa e sociale di Barcellona, pubblicato con questo titolo redazionale: Una città lasciata a se stessa per incapacità e opportunismo. Inizia cosi: «Il dato che si coglie subito, se si voglia riflettere sulla situazione politica barcellonese e sulla conduzione amministrativa della città, è il divario crescente tra la realtà, distorta e complessa quanto si vuole, di un centro di quarantamila abitanti circa e la capacità dell’attuale quadro politico e dei rapporti di forza che lo tengono in essere, di guidare un processo che si intravede, per vari segnali, difficile e gravato di forti contraddizioni.» E infine l’Elogio della lettura per Gutenberg. Qui si sofferma sul significato e il ruolo della lettura. «Leggere – scrive Ginebri – è un piacere al quale nessuno dovrebbe rinunciare; prendere tra le mani un libro, cogliere l’odore della stampa che emana quando è ancora intonso e sfogliarlo: ecco alcune sensazioni che io reputo uniche.»

I funerali di Ginebri si svolsero in forma civile, con la camera ardente allestita al Palacultura Bartolo Cattafi con una larga partecipazione di cittadini che vollero porgere l’estremo saluto al docente, all’intellettuale e al politico. Coordinati dal dottor Antonino Levita, legato da parentela alla famiglia, si alternarono, per ricordarlo, politici, sindacalisti, amici: il sindaco Candeloro Nania, Giuseppe Buzzanca, la parlamentare Angela Bottari, Salvatore Chiofalo, Nando Ofria, Gino Trapani, Biagio Gennaro, Gino Savoia, Nino Costa, Orazio Calamuneri, il professore universitario Carmelo Romeo.

Il 3 dicembre 2012, a due anni dalla scomparsa, Aldo Ginebri fu ricordato dall’associazione Genius Loci con una serata nell’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo Bastiano Genovese di Barcellona. Fu organizzata una conferenza, una mostra di documenti ed esposta una sua sagoma a figura intera, Intervennero Mariella Sclafani, Biagio Gennaro, Lina Panella, Nunziante Rosania e Girolamo Cotroneo.



(Foto Marcello Crinò)