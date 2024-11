“La natività nei luoghi di Gala”: i presepi in esposizione al Museo Epicentro di Gala

Fino al 30 Dicembre le porte del Museo Epicentro saranno aperte per onorare l’arte presepiale siciliana e napoletana. Gli artisti che partecipano con le loro opere, Luca Abbate, Nino Abbate, Loredana Aimi, Sabina Bruzzese, Daniela Celi, Leandra D’andrea, Gabriela Donato, Marco Ferrigno, Tonino Gelo e Salva Mostaccio, tra i quali saranno presenti artigiani delle botteghe di arte presepiale di San Gregorio Armeno.

Questa diversità culturale ha permesso di reiventare il linguaggio artistico legato alla nascita di Gesù Bambino, nella speranza che possa essere d’ispirazione per la comunità e le famiglie in una attualità spesso pesante.

Per celebrare lo spirito natalizio e quello religioso il Museo Epicentro ha messo a disposizione i propri locali, che saranno aperti a partire dal 30 Dicembre, dalle ore 17 alle 19. Il tutto ad ingresso gratuito.