Inaugurata la piccola chiesa privata di San Paolino di Nola che diventerà anche sede delle attività culturali della “Filicusarte”

La piccola chiesa privata risalente all’anno 1742, dedicata al culto di San Paolino di Nola di Milazzo, situata nell’omonima via, è stata concessa in comodato d’uso gratuito come sede per le attività culturali dell’Associazione “FilicusArte”, orbitante da anni nel comprensorio tirrenico e presieduta da Caterina Barresi.

L’antica struttura fa parte del patrimonio storico-architettonico della nobile famiglia Lo Miglio/Mafera, grazie all’impegno e all’abnegazione del suo discendente ed attuale proprietario dott. Carlo Mafera, oggi ha trovato una nuova vita.

La concessione in comodato d’uso gratuito della chiesetta da parte di Carlo Mafera alla FilicusArte, oltre a rappresentare un gesto di magnanimità, è un modo per preservare un luogo facente parte del patrimonio spirituale della sua famiglia, valorizzarlo e renderlo ancora fruibile in una prospettiva di arricchimento culturale e artistico per tutta la comunità, ma anche sotto l’aspetto umano e religioso, non dimenticando che la chiesa è stata per anni un luogo di culto, di preghiera e di riflessione per i fedeli della frazione di San Paolino. Gli eventi e le manifestazioni che verranno programmate coinvolgeranno tutta la comunità e saranno realizzati anche in sinergia con la comunità parrocchiale della chiesa della Trasfigurazione del Signore Gesù Cristo che si erge in località Ciantro, guidata da don Piero Di Perri.

Domenica 24 novembre 2024 si è svolta la l’inaugurazione della chiesa di San Paolino, a cui sono intervenuti il sacerdote don Benedetto Franzonello vicario della Parrocchia del Sacro Cuore di Milazzo, in sostituzione di don Di Perri, assente per impegni assunti in precedenza, che ha officiato un rituale di orazioni rivolte a San Paolino e ha fatto una breve narrazione della vita del Santo. Il dott. Carlo Mafera che ha presieduto la cerimonia con l’ausilio di Salvatore Nania socio dell’Associazione Culturale “FilicusArte” e colui che ha seguito in prima persona tutte le fasi che hanno reso possibile l’avvenimento. Il Nania ha seguito anche i lavori di restyling, a cui è stata sottoposta la chiesa, dopo anni di chiusura al pubblico anche perché soggetta a frequenti allagamenti (tal proposito per l’occasione a protezione sono state predisposte adeguate paratie). A questa fase hanno partecipato con dedizione e volontariamente la famiglia Sindoni, confinante con il piccolo luogo di culto, Lorenzo Torre, che ha eseguito l’opera di restauro conservativo del muretto di cinta, Salvatore Santovito, che ha eseguito i lavori di tinteggiatura e il tecnico Giuseppe Torre, che ha installato i pannelli fotovoltaici per l’illuminazione elettrica.

Dopo le preghiere e la benedizione di rito, Carlo Mafera ha ringraziato gli intervenuti e tutti coloro che hanno liberamente dato la loro disponibilità ai lavori di recupero del piccolo luogo di culto, la polizia locale di Milazzo che si è resa disponibile a regolare il traffico lungo la via San Paolino, in questo periodo molto transitata, e sopperire alla mancanza di strisce pedonali di fronte la chiesa in attesa che gli enti preposti provvedano a più presto a disegnarle sulla carreggiata.

E’ intervenuto, inoltre, il vicepresidente dell’Associazione Culturale “FilicusArte” Giuseppe Giunta che, oltre a portare i saluti della presidente Caterina Barresi, che non è potuta intervenire all’evento per impegni indifferibili, ha ringraziato il dott. Carlo Mafera per il gesto di generosità e per la sua lungimiranza, per aver saputo unire la memoria storica della sua famiglia con la visione di un punto d’incontro tra l’aspetto sacro, quello culturale e il futuro comunitario.

Erano presenti, altresì, Francesco Caizzone e Angela Impalà componenti del Consiglio Direttivo della “FilicusArte” e alcuni soci. La cerimonia si è conclusa con l’ascolto dell’Inno a San Paolino di Nola, che è stato intonato anche dai presenti, e da un piccolo rinfresco offerto ai presenti dal dott. Carlo Mafera, iscritto nell’elenco generale dei soci dell’Associazione Culturale “FilicusArte” quale socio onorario/sostenitore per meriti ritenuti di particolare benemerenza.