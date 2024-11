Ponte Termini, chiuso il transito sulla SS 113 dal 2 al 15 dicembre per completare i lavori: la riapertura prefista il 18 dicembre

L’Amministrazione Comunale di Terme Vigliatore ha comunicato che a partire da lunedì 2 dicembre 2024 sino a domenica 15 dicembre 2024, sarà chiuso il transito sulla S.S. 113 nei pressi del Ponte Termini.

E’ stata pubblicata l’ordinanza sindacale di chiusura al fine di consentire in sicurezza ed a protezione dell’incolumità pubblica, sia il completamento di consolidamento del ponte (che sarà riaperto presumibilmente mercoledì 18 dicembre 2024) nonché dare la possibilità di completare i lavori di regimentazione delle acque nello stesso tratto di strada.

Il transito nel tratto della SS 113 sul versante di Barcellona resta aperto per raggiungere la frazione di Portosalvo. Nella zona è programmato un intervento di canalizzazione delle acque piovane, che provocherà la chiusura del transito per qualche giorno nell’arco della prossima settimana.

Nel corso del sopralluogo di questa mattina, secondo quanto riportato in una nota dell’amministrazione, questa mattina il sindaco Pinuccio Calabrò, l’assessore Carmelo Pirri e la funzionaria dell’ufficio tecnico del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto ing. Iolanda Mandanici nei cantieri del Ponte Termini sul torrente Patrì hanno incontrato i tecnici dell’Anas e quelli dell’impresa che sta lavorando al Ponte al confine tra Terme Vigliatore e Barcellona. “Sono state affrontate le problematiche relative alla viabilità, al raccordo tra le strade interessate e alla regimentazione delle acque. In un clima di fattiva collaborazione tra i Comuni di Barcellona Pozzo di Gotto e Terme Vigliatore sono stati concordati gli interventi da effettuare nelle prossime settimane in vista della conclusione dei lavori al Ponte, prevista per il 19 dicembre. Il Comune di Terme Vigliatore ha disposto con un’ordinanza l’interdizione al transito del tratto stradale subito dopo la bretella del Ponte per consentire l’esecuzione dei lavori di regimentazione delle acque. Pertanto dal 2 dicembre e fino e non oltre il 16 dicembre sarà chiusa al traffico la viabilità alternativa al Ponte presso il torrente Patrì. Con lo stesso clima collaborativo sono stati già predisposti dai due comuni i sottoservizi lungo il Ponte che consentiranno la pubblica illuminazione”.