Barcellona, si dimette l’assessore Viviana Dottore: “Ho vissuto un’esperienza importante al servizio della città”

L’assessore Viviana Dottore, con delega alla pubblica istruzione ed alle pari opportunità, si è dimessa dall’incarico conferitole all’inizio del mandato del sindaco Pinuccio Calabrò.

“Dopo aver a lungo riflettuto – afferma l’ormai ex assessore – ho preso la decisione, non certo a cuor leggero, di rassegnare le dimissioni da assessore della giunta Calabrò. Le motivazioni sono del tutto personali e professionali e proprio per questo non è certamente stata una decisione facile fare un passo indietro rispetto ad un’esperienza politica importante, bella, formativa al servizio della mia amata Città. In questi anni ho lavorato con passione, entusiasmo, animata dalla sincera voglia di dare il mio contributo per migliorare Barcellona Pozzo di Gotto, per supportare ogni iniziativa di crescita e di sviluppo, guardando sopratutto ai nostri giovani ed al loro futuro. In qualità di assessore alla Pubblica Istruzione ho cercato di valorizzare e spronare le nuove generazioni a credere nei loro talenti e nella capacità di realizzare i loro sogni. I nostri ragazzi hanno bisogno di chi creda davvero in loro e li supporti nei percorsi di vita e professionali che vogliono intraprendere e le attività che abbiamo organizzato in questi anni sono la fotografia di una generazione di studenti straordinari. Consapevole della mia inesperienza da amministratrice ho cercato di farmi guidare accettando consigli da parte di chi conosce bene la macchina comunale e la politica. Ci sono stati momenti difficili, ma lo spirito di squadra ed anche di servizio che mi accomuna ai miei colleghi assessori ed al sindaco hanno fatto sì che superassimo gli ostacoli, perché la priorità è stata sempre il bene della comunità barcellonese”.

La Dottore ha ringraziato per l’opportunità d’impegno a servizio di Barcellona, il partito Fratelli d’Italia e l’on. Pino Galluzzo, il sindaco Calabrò, i colleghi assessori, i consiglieri comunali, tutti gli uffici comunali ed in particolare quelli della Pubblica Istruzione. “Ringrazio quanti a vario titolo mi hanno supportata ed i dirigenti delle scuole cittadine e le associazioni perché senza la collaborazione di tutti sarebbe stato arduo raggiungere tanti traguardi. Fare parte di un cammino politico così importante è stato per me un onore e fonte di crescita, un impegno totalizzante che mi ha formato e dato tanto. Sono pronta a fare ancora la mia parte per Barcellona Pozzo di Gotto in altre forme e in altri modi, nella certezza che ci sarà continuità amministrativa con chi mi subentrerà in giunta, che mi vedrà sempre disponibile ad ogni collaborazione e consiglio”.

Sul nome del suo successore l’unica certezza è quella che sarà in quota Fratelli d’Italia. Nei prossimi giorni si terranno incontri all’interno della maggioranza per definire il nuovo assessore.