10 edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico

Il Liceo Classico “Luigi Valli” di Barcellona organizzerà una manifestazione aderendo all’iniziativa nazionale : La Notte Nazionale del Liceo Classico. Si svolgerà oggi 29 Novembre dalle 16 alle 18 presso l’aula magna del liceo.

I protagonisti saranno gli studenti e le loro performance, legate al repertorio classico che verrà trasposto secondo forme moderne adatte al pubblico di oggi. Saranno invitati tutti gli studenti delle terze medie dei vari istituti della città, e l’ingresso rimarrà aperto a chiunque voglia partecipare.

L’occasione verrà colta anche per vari interventi che metteranno in mostra il programma scolastico dell’istituto, e condividerlo non solo con studenti e docenti ma anche col grande pubblico.