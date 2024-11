Schegge traumatiche: il nuovo libro di Sofia Mezzasalma sarà presentato a San Filippo del Mela

Kim Noble e le sue venti personalità: ecco il sottotitolo del nuovo libro di Sofia Mezzasalma, giovane giornalista e dottoressa in psicologia.

L’autrice sarà a San Filippo del Mela giovedì 5 Dicembre per presentare la sua nuova opera. L’Evento si terrà in Via Roma, 35 (sede U.P.C.F.) alle ore 18.

All’incontro saranno presenti anche: Giovanni Piano, Sindaco di San Filippo ed il rettore dell’Università Popolare Comprensoriale Filippese, Giuseppe Privitera, che introdurrà Mezzasalma e darà un commento al libro; accanto a questi ospiti anche Valentina Di Salvo, giornalista, per un dialogo con l’autrice, Iolanda Anzollitto e Giuseppe Lisa che si occuperanno della lettura e degli accompagnamenti musicali.