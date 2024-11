Barcellona, presentata l’associazione dei commercianti “Il Seme”: tante le iniziative in programma per riaccendere la città

Si è presentata la nuova associazione dei commercianti “Il Seme”, nata dall’esperienza dell’omonimo comitato spontaneo, che l’anno scorso nel periodo natalizia allestì le luminarie per la via del centro di Barcellona.

Dopo l’introduzione del segretario Nino Pietrini, è stato il presidente Peppino Alosi ad illustrare gli obiettivi dell’associazione, che punta ad un rilancio della città del Longano, non solo sotto il profilo economico, ma soprattutto sotto l’aspetto sociale e culturale. “Nel ribadire con forza la nostra posizione apartitica ed equidistante dalla politica – ha riferito Alosi – è evidente che il nostro progetto non può prescindere dalla collaborazione con le istituzioni pubbliche e soprattutto con l’amministrazione comunale. Abbiamo un unico obiettivo, quello di far ripartire la città, e credo che debba essere condiviso da tutti coloro che amano Barcellona Pozzo di Gotto. Per l’imminente Natale abbiamo pensato ad una serie di iniziative e poi, attraverso il contributo e le idee di tutti coloro che vorranno sposare questo progetto, andremo avanti nella consapevolezza che ognuno di noi debba fare la sua parte e non possa aspettare solo l’intervento delle istituzioni, con cui avvieremo un confronto costante”.

I fondatori dell’associazione “Il Seme” sono, insieme al presidente Alosi ed al segretario Pietrini, la vice presidente Ilenia Lepro, il tesoriere Luigi De Luca ed i componenti del primo direttivo Andrea Giannetto, Melania Maiorana, Fabio Sindoni, Antonino Branciforte, Tiziana Pandolfino, Annamaria Imondi e Melania Sindoni. Nel corso dell’incontro è stato ricordato l’impegno iniziale di Giuseppe Branca, che ha coordinato le prime iniziative del comitato e l’allestimento delle luminarie nel Natale 2023, ed è stata presentata l’iniziativa per il periodo festivo 2024, che fa riferimento alla “Scintilla”, come innesco di tanti eventi e progetti finalizzati a promuovere il territorio e riportare la gente a vivere la città, attraverso gli appuntamenti con l’arte, la cultura, la gastronomia e l’intrattenimento.

Sono state aperte le iscrizioni per tutti coloro che vorranno sostenere questa iniziativa, non solo commercianti ed imprenditori, nell’interesse comune di costruire una città migliore. Sono già 60 le potenziali adesioni raccolte in questi mesi, che potranno essere formalizzate nei prossimi giorni. Definito il budget da investire negli eventi natalizi sarà quindi ufficializzato il programma, che affiancherà quello dell’Amministrazione comunale.