Barcellona: manca ancora il pronto soccorso. Il deputato Sciotto chiede un’intervento alla Regione

L’Onorevole Matteo Sciotto, Deputato di Sud Chiama Nord, ha chiesto ufficialmente chiarimenti riguardo lo stato del pronto soccorso di Barcellona.

«La chiusura prolungata del Pronto Soccorso dell’Ospedale “Cutroni Zodda” di Barcellona Pozzo di Gotto costituisce un grave disservizio per la cittadinanza e un’insostenibile criticità per l’intero sistema sanitario territoriale. Per questo motivo, ho presentato un’interrogazione ufficiale al Presidente della Regione Siciliana e all’Assessore regionale della salute, affinché si intervenga con urgenza per garantire la riapertura del reparto di emergenza».

Queste le sue dichiarazioni, riguardo lo stato attuale della struttura. Ha poi continuato dicendo: “È inconcepibile – prosegue Sciotto – che, a fronte degli annunci che prevedevano la riapertura entro settembre 2024, il reparto rimanga chiuso, trasferendo un carico insostenibile sull’ospedale “Giuseppe Fogliani” di Milazzo. Quest’ultimo, con circa 35.000 accessi annui, si trova ormai al limite delle sue capacità operative, mentre il “Cutroni Zodda”, prima della chiusura, gestiva circa 20.000 accessi annui, garantendo un equilibrio fondamentale nel sistema sanitario del territorio».

Il problema principale per il deputato è la mancanza di personale specializzato, tipica dell’intero territorio siciliano, che rende impossibile la gestione delle strutture, portando ad attese e pressioni enormi.

L’appello al Governo regionale è ritenuto indispensabile da Sciotto anche per decongestionare l’attività ormai al collasso dell’ospedale di Milazzo e per garantire i diritti e la sicurezza sanitaria a tutti i cittadini.