Terme Vigliatore, solo la maggioranza approva i bilanci comunali: la consigliera Crisafulli contesta la procedura e annuncia il ricorso al Tar

La seduta del consiglio comunale di Terme Vigliatore, chiamato a votare il rendiconto 2023 ed il bilancio previsionale 2024-2026, si è conclusa con l’approvazione dei due documenti contabili da parte dei soli sette voti favorevoli del gruppo di maggioranza. Non hanno partecipato al voto i rappresentanti dell’opposizione, il gruppo Ora per Terme Vigliatore e la consigliera indipendente Chiara Crisafulli, ex vice presidente del civico consesso, che non hanno condiviso il modus operandi dell’amministrazione comunale, in merito ai tempi di deposito di tutta la documentazione.

Il sindaco Bartolo Cipriano nel suo intervento ha motivato l’accelerazione nella procedura con l’esigenza di dover completare l’iter entro la fine di novembre per evitare il rischio di dissesto, legato all’impossibilità di poter accedere ad un mutuo alla cassa depositi e prestiti, che avrebbe completato la procedura di riequilibrio, sollecitando i consiglieri ad una scelta di responsabilità.

La Crisafulli, con una dettagliata nota in cui indica i vari passaggi burocratici non rispettati per arrivare all’approvazione di rendiconto e previsionale, ha preannuncio ricorso al TAR per chiedere riscorso sul modus operandi dell’amministrazione comunale in questa procedura.

“La scelta dei consiglieri di maggioranza – afferma la Crisafulli – è arrivata nonostante la consapevolezza – confermata anche della dichiarazioni in apertura dal sindaco – della presunta illegittimità delle convocazioni del punto e della formazione e deposito degli atti non conformi ai requisiti di legge (ref. TUEL). Qualora il Tar dovesse riscontrare l’irregolarità nelle procedure e l’Ente fosse soccombente ci sarà un riconoscimento degli onorari e delle spese sostenute di entrambe le parti che sono da considerarsi a tutti gli effetti danno erariale verso la pubblica amministrazione a carico dei sette consiglieri che hanno provveduto all’approvazione del punto con le conseguenti implicazioni accessorie”.

“Chiedo alla cittadinanza, alla giunta, ai consiglieri comunali tutti ed in primis al Sindaco cosa lo

spinge ad esercitare queste forzature inspiegabili tra l’altro supportate dalla dichiarazione del segretario comunale che a fine seduta dichiara testualmente che gli atti sono illegittimi ma non sono nulli fino a quando un organo superiore a seguito di ricorso ne dichiari la nullità. Se questo è il modus operandi di una amministrazione seria su un tema così delicato come questo, che determinerà il futuro delle casse comunali con un impatto pesantissimo per tutti noi e per i nostri figli o nipoti, perché tra queste carte si nasconde la richiesta di un ulteriore mutuo che graverà sulle spalle dei cittadini. Chi verrà dopo amministrerà solo macerie. Basta con il tentativo di strumentalizzare l’azione dei consiglieri d’opposizione, me inclusa, che hanno richiesto il rispetto delle leggi e delle procedure senza però informare i cittadini, che si sta cercando di ottenere un mutuo che potrebbe non risolvere la gravissima situazione economica dell’ente, ma che però al contempo continuerà a gravare sulle casse comunali per decenni”.