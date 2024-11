L’associazione culturale GALLERIA PROgetto CITTÀ partecipa al V convegno sulla ceramica in Sicilia

L’associazione culturale GALLERIA PROgetto CITTÀ ha partecipato al V Convegno Internazionale La Ceramica in Sicilia, dalla Preistoria all’Età Contemporanea, che si è svolto tra Catania e Caltagirone dal 21 al 23 novembre 2024.

Presso il Palazzo dell’Aquila di Caltagirone, durante la sessione pomeridiana al Salone di rappresentanza “Mario Scelba” in Piazza Municipio, l’architetto Rosario Andrea Cristelli, docente di Storia dell’Arte specializzato in tema di promozione del patrimonio culturale e inclusione, ha presentato una relazione intitolata “La manipolazione come strumento di inclusione e comunicazione”. Il tema della manipolazione, in particolare nel contesto della ceramica, è stato esplorato come un potente strumento di inclusione sociale, capace di raggiungere anche i soggetti più fragili, come testimoniato dal lavoro dell’artista Gaetano Ribaudo, che ha continuato a manipolare l’argilla anche dopo aver perso la vista, dimostrando la forza della sua espressione artistica.

Nel pomeriggio è intervenuto Giuseppe Giugno dell’Università degli Studi Kore di Enna, il ceramologo Rosario Daidone con una relazione letta dal Dott. Alfio Nicotra curatore dell’evento e il prof. Sandro Torrisi che ha raccontato in maniera partecipata e avvincente La ceramica nell’architettura catanese dal secondo dopo guerra ad oggi. Il saggista ing, Salvatore Calogero ha parlato di Giuseppe Pagano e la Cupola della Cattedrale di Caltagirone rivestita in Ceramica.

Particolarmente significativa è stata la relazione dell’architetto Cristelli, la cui tematica si collegava strettamente alla ricerca di Antonino Ragona, ceramologo e artista profondamente impegnato nell’ambito della ceramica come strumento di comunicazione sociale. Come sottolineato dal curatore Alfio Nicotra, l’intervento dell’architetto Cristelli è stato scelto in modo strategico per anticipare la discussione sull’importante figura di Ragona, conclusasi con le relazioni del dott. Paolo Dinaro e della dott.ssa Carmela Zaira Raimondo. che hanno esplorato la vita e l’opera di Ragona, dedicando una giornata di studio alla sua figura, alla presenza della figlia, intervenuta con un emozionante saluto e porgendo il più sentito ringraziamento ai partecipanti.

Il professore Cristelli, durante il suo intervento, ha presentato una serie di immagini che evidenziano il valore inclusivo della manipolazione delle materie plastiche, particolarmente importanti per le persone più fragili. Ha posto particolare attenzione sull’artista Gaetano Ribaudo, che ha continuato a lavorare l’argilla nonostante la cecità, mettendo in luce la potenza del suo linguaggio espressivo. Ha anche discusso l’operato di Antonio Presti e ha parlato dell’ultima edizione della Giornata del Contemporaneo, che ha visto protagonista un percorso artistico di Arte ed Educazione Civica a Barcellona Pozzo di Gotto, in collaborazione con il progetto regionale di Legalità ed Educazione Civica promosso dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione.

Un’osservazione critica dell’architetto Cristelli ha riguardato alcuni temi emersi durante il convegno, tra cui le opportunità culturali e sociali perdute a causa dell’assenza di opere d’arte nelle commesse pubbliche, come invece dovrebbe essere previsto per legge. Questo pensiero ha trovato il consenso dell’Assessore del Comune di Caltagirone, arch. Claudio Lo Monaco, che ha seguito i lavori non solo nel suo ruolo istituzionale, ma anche in qualità di esperto sui temi trattati.