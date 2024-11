Il Comitato Croce Rossa Italiana Milazzo-Isole Eolie promuove il progetto “Isole cardioprotette”

Il Comitato Croce Rossa Italiana locale presso il Duomo Antico, all’interno della cittadella fortificata di Milazzo, sarà impegnato nelle giornate di sabato 30 Novembre e domenica 1 Dicembre dalle 9:30 alle 15:00, in attività di carattere dimostrativo, informativo e formativo, allo scopo di aiutare i cittadini a prestare soccorso ad una persona in difficoltà.

Il progetto “Le isole cardioprotette”, sviluppato dal Comitato Nazionale della Croce Rossa Italiana, in collaborazione con la Philipp Foundation (azienda produttrice, di defibrillatori), ha l’obiettivo di tutelare e promuovere l’educazione universale alla salute e alla sicurezza delle persone. Tema principale sarà l’uso del DAE (Defibrillatore Automatico Esterno), uno strumento fondamentale per soccorrere chi è colpito da un arresto cardiaco.

Il Comitato CRI di Milazzo – Isole Eolie, con il supporto del Comitato Regionale CRI Sicilia, allestirà delle “Isole DAE” gestite con il supporto di TRAINER CRI qualificati, provenienti da diversi Comitati Territoriali siciliani. Verranno formati 164 cittadini all’uso del DAE (Defibrillatore Semiautomatico Esterno) e alle tecniche di primo soccorso in emergenze cardiache. Le esercitazioni saranno svolte con apparecchiature che simulano la defibrillazione e manichini appositamente progettati per rendere realistici gli interventi di RCP (respirazione cardio polmonare).

La partecipazione al progetto è stata caratterizzata da una platea eterogenea, da liberi professionisti a pubblici dipendenti, operatori delle Forze dell’Ordine, studenti, docenti ma, anche, pensionati e personale sanitario che si cimenteranno nelle procedure sanitarie salvavita. Il DAE, infatti, è spesso reperibile in teche esterne apposte in punti strategici delle nostre città.

“Siamo entusiasti – spiega Santina La Spada Presidente del Comitato CRI di Milazzo Isole Eolie – della risposta in termini di adesione che l’evento ha registrato in breve tempo. Oltre 200 le richieste pervenute, rispetto l’offerta di circa 160 posti. Un dato interessante che abbiamo potuto riscontrare dai formulari compilati per iscriversi riguarda la composizione e le motivazioni che hanno portato tanti cittadini a cimentarsi nel corso. La risposta prevalente nei questionari è stata legata al valore dell’esperienza per il proprio curriculum e la spendibilità sul posto di lavoro, oltre, naturalmente alla valenza sociale ed umana di queste particolari competenze”.

Nella prima parte della mattina del 30 sono previsti saluti istituzionali e interventi da parte di Presidente Comitato Milazzo – Isole Eolie, Santa La Spada – il Sindaco Giuseppe Midili – il Presidente Regionale CRI Sicilia, Stefano Principato – l’Assessore Comunale alle Politiche Giovanili, Parità di Genere, Polizia Municipale e Protezione Civile, Francesco Coppolino – il Capitano di Fregata Alessandro Sarro, Comandante della Capitaneria di Porto di Milazzo – il Capitano Alberto Del Basso, Comandante Stazione Carabinieri di Milazzo – il Comandante Polizia Municipale, Giacomo Villari.

“Gli Istruttori BLSD di Croce Rossa sono tra le figure CRI, altamente formate, che si interfacciano ogni giorno con la popolazione – ha dichiarato Stefano Principato, Presidente Regionale CRI Sicilia – non solo nella formazione ma, anche, nelle diverse occasioni in cui gli istruttori diventano Operatori e salvano vite umane.Insieme, ogni giorno, garantiamo un supporto importante ai tanti bisogni delle comunità. Nell’area sociale, sanitaria, con la divulgazione del Diritto Internazionale Umanitario ed in tante altre attività. Obiettivo di Croce Rossa è, dunque, quello di creare, grazie a campagne di formazione come queste, un circolo virtuoso all’interno della popolazione, in modo che sappia opportunamente fare la differenza negli interventi di primo soccorso e garantire la sopravvivenza di un soggetto in emergenza cardiaca in attesa dell’arrivo degli operatori sanitari.”