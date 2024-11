Barcellona, i familiari chiedono l’imputazione coatta per gli indagati della morte di Salvatore Chiofalo

Sarebbe arrivata ad una svolta l’attività d’indagine della Procura di Barcellona sulla scomparsa dell’allevatore Salvatore Chiofalo, di cui non si hanno più notizie dall’agosto 2016, quando aveva 32 anni. Il suo fuoristrada venne ritrovato bruciato nelle campagne di contrada Migliardo, ma dell’uomo non si trovò alcuna traccia.

I familiari fino da allora hanno sempre sostenuto la tesi dell’omicidio e nel 2022 i magistrati di Barcellona, sulla base di un’istanza del legale dei parenti di Chiofalo, da cui sarebbero emersi nuovi elementi investigativi, iscrissero quattro persone nel registro degli indagati e avviarono ulteriori accertamenti condotti dai carabinieri della Compagnia della città del Longano.

I magistrati della Procura della Repubblica diretta dal procuratore Giuseppe Verzera, i sostituti Emanuela Scali e Luca Gorgone, avevano avviato le indagini, per fare piena luce sulla scomparsa del giovane allevatore e per dare una risposta alla domanda di giustizia avanzata dai familiari, che hanno più volte chiesto l’intervento della trasmissione televisiva “Chi l’ha visto”.

Dalla Procura della Dda di Messina, che ha avocato a sé le indagini trattandosi un presunto omicidio commesso con modalità mafiose, è arrivata la doccia fredda di una richiesta al Gip del tribunale messinese di archiviazione per i quattro indagati, che erano stati accusati di concorso in omicidio e distruzione di cadavere. Il sostituto procurato della Dda Francesco Massara non avrebbe infatti ritenuto sufficienti i riscontri prodotti dagli accertamenti condotti dalle forze dell’ordine.

I familiari, rappresentanti dall’avvocato Giuseppe Lo Presti, una volta analizzate le motivazione delle richiesta di archiviazione, hanno già annunciato l’opposizione in giudizio ed hanno avanzato anche una richiesta di “imputazione coatta” su cui si dovrà pronunciare lo stesso Gip di Messina.

Di Salvatore Chiofalo non si sa più nulla dal 27 agosto 2016, quando venne ritrovata la sua vettura incendiata sulle colline di Migliardo. Le ricerche che scattarono nei giorni successivi non portarono alcun esito e i familiari già da allora ipotizzarono che si trattasse di un omicidio con le modalità mafiose di una “lupara bianca”. Nel corso degli anni successivi, a spese degli stessi familiari, vennero condotte ulteriori ricerche con il metal detector, per individuare i resti del 32enni, senza però ottenere il risultato sperato. Vennero individuali altri elementi che consentirono di riaccendere i riflettori sulla scomparsa di Salvatore, che per la legge resta ancora avvolta nel mistero.