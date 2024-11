Nel censimento de “I luoghi del Cuore” del FAI ci sono anche beni culturali di Barcellona Pozzo di Gotto

È in corso la dodicesima edizione del censimento on-line dei “Luoghi del cuore” del FAI, Fondo Ambiente Italiano, che si svolge con cadenza biennale. L’iniziativa, nata per tutelare il patrimonio culturale italiano, raccoglie le indicazioni relative ai paesaggi, ai monumenti, alle chiese, ai musei più amati dagli italiani.

Il censimento è solo una parte del programma, infatti “I Luoghi del Cuore” è anche il mezzo per intervenire direttamente nel recupero di alcuni luoghi votati. I vincitori ottengono premi economici – quest’anno fino a settantamila euro al primo classificato – per realizzare interventi di restauro o valorizzazione; e anche i luoghi che non hanno vinto, ma hanno raggiunto la soglia minima di 2500 voti, possono aspirare al contributo presentando, dopo il censimento, un progetto utilizzando l’apposito bando. Dalla prima edizione ad oggi sono stati sostenuti 163 interventi di tutela, restauro e valorizzazione in tutto il territorio nazionale.

Anche la città di Barcellona è presente nel censimento con alcuni dei suoi beni culturali. Di buona parte di essi è già presente la scheda descrittiva completa o quasi, e le foto, mentre alcuni beni sono stati soltanto segnalati, ma sono privi di descrizione o foto.

Questi i beni con descrizione e foto: Convento di S. Antonio di Padova, Cuba bizantina, Chiesa dei Basiliani ed ex convento nel quartiere Immacolata, Santuario Madonna del Carmine, Villino Liberty, Chiesa di S. Giovanni, Tempietto e Grotta di Santa Venera, Monastero Basiliano di Gala.

Altri beni sono stati invece soltanto indicati, ma non hanno scheda descrittiva e foto: Chiesa di S. Francesco all’Immacolata (Cappuccini), Barcellona Pozzo di Gotto (costa, area marina, spiaggia), Lungomare Spinesante-Cantoni, Marina di Cantoni, Museo Epicentro, Parco Jalari, Pizzo Castello – Fontana. Di questi ultimi beni chi li ha indicati per il censimento non ha inserito descrizione e foto, e hanno raccolto pochissimi voti.

Per esprimere il proprio voto bisogna entrare nel sito “FAI I luoghi del cuore 2024”, cercare la città, registrarsi e votare seguendo le indicazioni. Si può votare per tutti i beni culturali, ovviamente anche di altre città, ma dando un solo voto a ciascun bene, entro il 10 aprile 2025.