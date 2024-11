Mark Iuliano e Nicola Amoruso ospiti dello Juventus Club Terza Stella di Barcellona

Il Natale bianconero dello Juventus Club Terza Stella di Barcellona si accende il prossimo 14 dicembre con la presenza di Mark Iuliano e Nicola Amoruso, protagonisti negli anni ’90 con la squadra allenata da Marcello Lippi.

I due ex giocatori saranno ospiti dello Juventus Club di Barcellona, presieduto da Luca Cucinotta, in una serata ricca di ricordi ed appuntamenti, in cui incontreranno gli appassionati di calcio ed i tifosi bianconeri. Nei prossimi giorni sarà definito il programma della giornata, che ci concluderà con la cena presso un noto locale dell’hinterland barcellonese.