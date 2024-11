La Mattonella Genius Loci ai medici del Cutroni Zodda riaccende la speranza di un rilancio della sanità pubblica a Barcellona P.G.

Almeno per una sera l’iniziativa della Mattonella Genius Loci ha riacceso i fari sui medici del Cutroni Zodda, ricordando l’impegno e la resilienza di tutti gli operatori sanitari in servizio a Barcellona, che in condizioni difficili continuano ad operare in una struttura ospedaliera sempre più abbandonata al suo destino dai “burocrati”, che decidono sul futuro della sanità pubblica in Sicilia ed in provincia di Messina solo guardando i numeri e le distanze chilometriche. E’ stato un modo per ricordare le tante risorse umane presenti nel nosocomio barcellonese, con la speranza che non vengano disperse dalle scelte in tema di politica sanitaria da parte della Regione.

Le 19 mattonelle in terracotta, realizzate dall’artista Nino Abbate, sono state consegnate simbolicamente ai medici ed ai reparti, che hanno risposto presente nell’emergenza pandemica, quando il Cutroni Zodda è rimasto l’unico baluardo in provincia di Messina per la cura di una malattia ancora sconosciuta come il Covid-19. L’impegno profuso in quei mesi è stato ripagato con un lento ed inesorabile declino dell’attività d’emergenza urgenza, fino alla chiusura del pronto soccorso, giustificata con la cronica carenza di personale medico e paramedico, che in provincia di Messina sembra far sentire i suoi effetti soprattutto sull’ospedale barcellonese.

L’associazione Genius Loci ed il Network delle Associazioni Culturali ha voluto ringraziare, con un dono simbolico ad alcuni operatori della sanità barcellonese, tutto il personale del presidio ospedaliero, che continua a resistere nei pochi reparti ancora operativi, garantendo anche numeri importanti sotto il profilo delle prestazioni, come accade ad esempio in Chirurgia.

I medici e gli infermieri “resilienti”, che tengono ancora in vita il ‘Cutroni Zodda’, sono stati premiati dal presidente della Genius Loci Bernardo Dell’Aglio e dai componenti del direttivo dell’associazione e del Network culturale, in una serata dolce e amara, presentata da Zina Giglio, Elena Barresi e Tiziana Presti. I destinatari del riconoscimento sono stati Francesca Torre, Rosalba Rossello, Nino Genovese, Giusi Agrì, Mimma Camarda, Enzo Raffa, Francesco Calabrò, Margherita Catalano, Sebastiano Imbesi, Maria Luisa Randazzo, Salvatore La Rosa, Giuseppe Quattrocchi, Felice Giunta, Peppe Zaccone, Felicia Laquidara e Paolo Calabrò. Un pensiero è stato rivolto anche alla memoria del dott. Sergio Scroppo, mentre il riconoscimento al giornalista Leonardo Orlando, assente alla serata, è stato consegnato alla collega Francesca Romeo.

Particolarmente sentito è stato l’intervento del dott. Giuseppe Zaccone, che ha raccontato il suo percorso di medico affermato già nei maggiori ospedali del Nord Italia, ma che ha scelto di voler tornare nella sua città di nascita, nella sua frazione di Gala, per assistere i suoi compaesani, mettendo l’esperienza maturata nel corso degli anni a disposizione del reparto di Chirurgia, tra i primi nell’ASP Messina per numero di interventi programmati ed eseguiti.