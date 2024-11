Barcellona, nasce “Il Seme” associazione di imprenditori che lancia il progetto “Scintille d’Arte”

Si sta per costituire l’associazione “Il Seme”, che unisce gli imprenditori di Barcellona per lavorare insieme alla rinascita economica e sociale della città del Longano.

Dopo l’esperienza dell’anno scorso, in cui un consistente gruppo di commercianti si mise insieme sotto il nome del costituendo comitato denominato “Il Seme”, al fine di contribuire a creare una degna atmosfera natalizia a Barcellona Pozzo di Gotto, adesso si sta per compiere il passo successivo con la costituzione di una vera propria associazione di commercianti, come da tempo non accadeva in città.

“La nostra città – si legge in una nota dei promotori dell’iniziativa – ha oggi un nuovo punto di riferimento per la valorizzazione del territorio, la promozione delle attività economiche e la crescita culturale. Nasce ufficialmente l’associazione di imprenditori “Il Seme”, una realtà che riunisce aziende, commercianti e professionisti del territorio con l’obiettivo di coltivare idee e progetti concreti per il bene comune, promuovendo un modello di “economia circolare”, capace di incentivare il consumo locale, migliorare la qualità della vita in città e stimolare il turismo culturale”.

Il primo grande progetto della costituenda associazione “Il Seme” è l’iniziativa “Scintille d’Arte”, che trasformerà il Natale in un’occasione straordinaria per vivere e riscoprire le città. Il 27 novembre al villino Liberty saranno illustrati i dettagli del progetto, che punta a creare le condizioni di un Natale speciale, fatto di luce, tradizione e condivisione. Ecco alcune anticipazioni:

SCINTILLE D’ARTE: IL NATALE CHE ILLUMINA IL TERRITORIO

“Scintille d’Arte” è un programma speciale che celebra arte, cultura, gastronomia e intrattenimento, pensato per attirare visitatori, sostenere le attività locali e offrire un’esperienza indimenticabile a tutta la comunità. Il progetto prevede:

Luminarie d’Artista: Opere luminose realizzate da artisti locali, ispirate ai valori di “Pace, Amore e Speranza, e collocate in punti simbolici della città: Monumento Caduti Piazza San Sebastiano (opera di Biagio Genovese) Piazza Alfano (opera di Emanuele Bucolo) Via Longo (opera di Nino Azena) Scalinata Seme d’Arancia (opera di Serena Fanara) Palazzo Fazio (opera di Matteo Calabrò)

Scintille di Gusto: Corner gastronomici con specialità natalizie come caldarroste, vin brulé e

pane fritto, dislocati in punti strategici della città per valorizzare il percorso natalizio.

pane fritto, dislocati in punti strategici della città per valorizzare il percorso natalizio. Scintille di Gioco: Spazi dedicati ai più piccoli con gonfiabili, laboratori creativi, il Trenino del

Natale e la Casa di Babbo Natale, presso il Parco Maggiore La Rosa e Piazza Duomo.

Natale e la Casa di Babbo Natale, presso il Parco Maggiore La Rosa e Piazza Duomo. Scintille di Musica: Concerti settimanali, esibizioni itineranti di zampognari e una filo diffusione musicale che accompagnerà i visitatori lungo il percorso natalizio.

Il progetto “Scintille d’Arte” è sostenuto economicamente dai membri dell’associazione “Il Seme”, che hanno deciso di autotassarsi per finanziare un programma pensato per la città e la sua comunità. A questo si aggiunge il supporto di prestigiosi main sponsor, aziende mecenate che hanno scelto di investire in un cambiamento significativo per il territorio, puntando su cultura, bellezza e condivisione.

“Grazie a un modello di economia circolare – prosegue la nota – i clienti che acquisteranno presso le attività aderenti al progetto riceveranno coupon gratuiti per accedere alle attività, alle degustazioni natalizie, partecipare al sorteggio di 6 fantastici viaggi e votare l’opera luminosa preferita. Questo sistema invita a spendere e vivere la città, rafforzando il tessuto economico e sociale locale. Il Seme nasce con l’idea che l’unione e la collaborazione tra imprenditori siano la chiave per costruire una città migliore. “Scintille d’Arte” è il primo passo di un percorso che punta a

valorizzare il territorio, coinvolgere i cittadini e offrire opportunità di crescita per le attività locali”.