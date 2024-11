Il Barcellona Basket rompe il digiuno esterno contro il Rende e chiude con un sussulto il girone d’andata di serie B interregionale

E’ arrivata la tanto attesa vittoria esterna per il Barcellona Basket, che sbanca il parquet di Rende dopo un tempo supplementare (78-84).

La squadra giallorossa, sostenuta da un gruppo di irriducibili tifosi al seguito (nonostante una prima parte di stagione tutta da dimenticare), ha strappato la vittoria all’overtime, dopo un match caratterizzato da un costante equilibrio, come recitano i parziali dei quattro tempi (17-18/14-13/19-21/19-17). Chiusi i tempi regolamentari sul 69-69, nei supplementari Barcellona ha tirato fuori l’orgoglio e conquistato la vittoria con un parziale di 9-15.

Nella classifica che chiude il girone d’andata, dietro l’imbattuta battistrada Viola Reggio Calabria, ci sono cinque squadre che probabilmente si contenderanno la posizione migliore per l’accesso alla fase dei play-off per la promozione, conquistando anche la matematica salvezza. Come si nota dagli asterischi sono tante le partite da recuperare e quindi anche la graduatoria potrebbe cambiare. Dal settimo posto in giù la lotta per evitare l’ultimo posto che sancisce le retrocessione diretta è ancora molto intensa e Barcellona, con la vittoria di ieri a Rende, riprende forza e vigore per invertire la rotta. La società in questi giorni continua a lavorare per potenziare le squadra e nelle prossime ore potrebbe definire anche l’acquisto di un play di esperienza per la categoria.