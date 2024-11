“Gli uomini che amano le donne… e lo sport”: educare ai valori del dialogo e del confronto, per fermare le violenze sulle donne

L’evento “Uomini che amano le donne…e lo sport” organizzato da Campus Crescita e Duilia Barcellona, ha aperto i tanti appuntamenti nell’arco del prossimi giorni affronteranno il tema della violenza contro le donne, nella giornata internazionale dedicata proprio alla lotta contro ogni forma di persecuzione, che spesso sono l’anticamera dei femminicidi”.

Sul palco dell’auditorium La Rosa sono intervenuti gli organizzatori, Sonja Grasso per il Campus Crescita ed Emanuele Torre per la Duilia Barcellona, con i saluti del sindaco Pinuccio Calabrò, della referente dello sportello antiviolenza Frida Carmen Giulia Fasolo, la psicologa Valentina Sabino, l’avvocato Maria Concetta Santamaria per la Fidapa Barcellona. Gli interventi moderati da Flavia Tusa sono stati affidati a Peppe Melone, direttore area tecnica del Barcellona Basket, che ha lanciato l’idea provocatoria di istituire una patente per gli uomini veri. Ha preso la parola il vice presidente della Nuova Igea Virtus, Giuseppe Di Bartola, che ha sottolineato l’importanza del rispetto del regole e del dialogo tra genitori e figli, ormai diventato sempre più difficile per la vita frenetica di tutti i giorni. idi questo evento legato allo sport e alle scuole. E’ quindi intervento lo psicologo Lucio Cocuzza ed la collega Sonja Grasso del Campus Crescita, che hanno ribadito come la capacità dei ragazzi di aprirsi e di esprimere i loro sentimenti e le loro preoccupazioni con i genitori, con i docente ed anche con i psicologi sono le basi per alimentare il rispetto verso gli altri, a partire dalle donne. L’avvocato Giuseppe Sottile, maestro di taekwondo della palestra Tiger’s Den, ha invece ricordato le lotte e le conquiste delle donne nel campo dello sport, soprattutto a livello olimpico.

Sono state quindi consegnati i quadretti ricordo con le frasi dedicati alla Giornata del 25 novembre alle scuole partecipanti, l’IIS Medi, l’Itet Fermi, l’Itt Lssa Copernico, l’IIS Ferrari e l’istituto comprensivo Bastiano Genovese. La mattinata si è conclusa con una simbolica staffetta che ha percorso il perimetro del parco La Rosa.