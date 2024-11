Basket DR1, la Pallacanestro Barcellona non riesce a superare a domicilio il Ribera (71-66)

La Pallacanestro Barcellona esce sconfitta dal confronto contro il Ribera che si è disputato ieri pomeriggio al PalaMondaca di Agrigento.

Il punteggio finale di 71-66 per i padroni di casa è lo specchio di una partita in cui i biancoverdi di coach Restanti hanno sofferto il gioco degli avversari fino al terzo periodo, andando sotto anche di 19 punti. La reazione dei barcellonesi c’è stata e Varotta e compagni sono arrivati vicini alla rimonta fino al -1, prima di cedere nel finale alla maggiore freschezza mentale dei padroni di casa.

Nessun dramma comunque per una sconfitta che poteva starci e che non cambia la prospettiva della formazione barcellonese, chiamata adesso al derby contro Patti in programma sabato pomeriggio al PalAlberti.