Ritorna il mercatino del riuso e dell’hobbistica a Barcellona, con una serie di appuntamenti pre-natalizi

Torna a partire da oggi il mercatino dell’usato a Barcellona, che ha definito un fitto programma di appuntamenti in vista delle festività natalizie.

Si inizia oggi pomeriggio nei Giardini Oasi di piazza San Sebastiano dalle 16 fino alle 20 e domani dalle 9 alle 20. L’esposizione sarà aperta anche sabato prossimo 30 Novembre dalle 16 alle 20, e per 6 giorni dall’1 al 6 Dicembre.

Come sempre sarà possibile trovare idee regalo perfette per le feste, tra oggettistica e idee di cucito, assieme ad oggetti usati e vintage in generale. Si potranno anche mangiare dolci e caldarroste nell’apposita area.