Ospedale Papardo, sequestrate due sale operatorie

A seguito degli accertamenti da parte dei Carabinieri, delegati dall’Autorità Giudiziaria, è stato eseguito il sequestro di due locali del Reparto di Cardiochirurgia dell’Ospedale Papardo a Messina.

Il sequestro è stato disposto dopo le querele presentate a partire dallo scorso settembre da parte delle famiglie di alcuni pazienti. Questi ultimi, infatti, sono stati vittime di infezioni che hanno causato la loro morte pochi giorni dopo le loro operazioni.

Dalle varie analisi, con l’aiuto di consulenti tecnici, è emerso come questi decessi siano da ricollegare a casi analoghi di interventi in cui erano state installate valvole cardiache o bypass coronarici.

Le verifiche hanno portato alla luce la presenza di vari agenti patogeni ed altri microrganismi che mettevano a repentaglio la sicurezza sanitaria degli ambienti in cui venivano operati i pazienti.

I Carabinieri del NAS di Catania e della Compagnia Messina Centro hanno, quindi, eseguito il decreto di sequesto, dopo l’emissione del provvedimento da parte del GIP del Tribunale di Messina, su richiesta della Procura.

Gli indizi sono stati raccolti in fase di indagine preliminare e si applica quindi, agli indagati, la presunzione di non colpevolezza, fino all’attuazione di tutte le fasi del giudizio.