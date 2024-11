Luminarie di Natale a Barcellona: al via le proposte di allestimento delle vie cittadine

Cominciano i lavori per le luminarie di Natale. Tramite un avviso dell’amministrazione viene comunicata la proposta dell’assessora agli Spettacoli ed agli Eventi Angelita Pino di creare una festosa e accogliente atmosfera natalizia, concentrandosi sull’area di Piazza Duomo e sulla Basilica in particolare. È prevista anche un’accensione simbolica delle luci anche l’8 Dicembre, giorno dell’Immacolata.

Secondo quanto previsto nell’avviso, gli operatori del settore sono invitati a presentare proposta entro il 25 Novembre all’indirizzo mail comunebarcellonapdg@postecert.it. o presso l’ufficio di posta in Entrata.

Per l’allestimento delle luci in piazza è prevista una somma di 10.000 euro.

All’interno della proposta devono essere presenti IVA, spese di organizzazione, trasporto, montaggio ed installazione, noleggio, manutenzione e smontaggio delle luminarie che dovrà essere effettuato non prima del 21 gennaio 2025.