La sicurezza visiva dei bambini durante le feste natalizie: consigli pratici e prevenzione

Le festività natalizie sono un momento di gioia e condivisione per tutti, ma per i bambini possono nascondere rischi spesso sottovalutati. Gli incidenti “natalizi” a danno dei più piccoli infatti, non sono così rari e spesso riguardano oggetti a cui i bambini sono particolarmente attratti, come lucine, addobbi, batterie o fuochi d’artificio.

“Un incidente agli occhi non va mai sottovalutato” avverte Enrica Ferrazzi , mamma professionista nell’ambito della comunicazione e fondatrice del progetto @occhideibimbi dedicato alla salute degli occhi dei bambini che, con la dottoressa Maria Antonietta Stocchino ha scritto la guida “Gli occhi dei bambini.Guida alla salute visiva dei nostri figli”; per aiutare i genitori a saperne di più sul tema della vista, dalla visita preventiva alla gestione delle più comuni patologie o dei piccoli incidenti domestici. “Non sperate che il dolore o la perdita temporanea della vista passino da soli: rivolgetevi subito al pronto soccorso, preferibilmente oculistico. Le conseguenze potrebbero non essere immediatamente visibili, ma manifestarsi più tardi”.

La dottoressa Stocchino ci avverte anche sui pericoli degli spettacoli pirotecnici: “Dalle abrasioni della cornea, se l’oggetto rimane sulla superficie oculare, a ustioni chimiche e termiche che possono danneggiare il bulbo oculare, causare distacchi di retina o, nei casi più gravi, perdita della vista. Non pensate che gli occhiali da vista vi proteggano: possono persino aumentare i rischi in caso di danno. I fuochi d’artificio vanno sempre lasciati ai professionisti. E se assistete a uno spettacolo organizzato, mantenete le distanze di sicurezza!”

Anche lo spumante, è causa di pericoli, poiché “i tappi possono raggiungere una velocità di 80 km/h e potrebbero causare danni oculari talmente gravi da richiedere la rimozione del bulbo oculare” sottolineano la dottoressa Maria Antonietta Stocchino ed Enrica Ferrazzi.

Consigli per ridurre i rischi e godersi le feste in tutta serenità:

Raffreddate bene lo spumante per limitare la pressione interna

Non agitate la bottiglia e tenetevi a distanza dagli altri

Ruotate il tappo con calma e rimuovetelo lentamente senza ‘spararlo’

Non lasciate mai la bottiglia senza la gabbietta di protezione: il tappo potrebbe saltare da solo e causare danni

Non lasciate stelline, giochi di piccole dimensioni e “botti”, anche apparentemente innocui, in mano ai vostri bambini senza la supervisione di un adulto

Nel libro “Gli occhi dei bambini. Guida alla salute visiva dei nostri figli“, Ferrazzi e Stocchino offrono una guida dettagliata con consigli pratici e istruzioni di primo soccorso, pensati per aiutare i genitori a gestire le emergenze oculari.