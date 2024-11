Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne: il 25 Novembre eventi dedicati a Barcellona

Saranno numerosi nel corso della prossima settimana gli appuntamenti organizzati a Barcellona per la ricorrenza della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.

Segnaliamo per primo l’evento dedicato allo sport, per sensibilizzare i più giovani sul tema “Uomini che amano le donne…e lo sport” organizzato da Campus Crescita e Duilia Barcellona alle 9.00 nell’auditorium del Parco La Rosa.

“Come sappiamo in questo giorno non si fa altro che parlare di violenze, ma poco si fa per intervenire sui processi educativi. Per noi è importante, invece, riflettere sui fenomeni antecedenti. Abbiamo fortemente voluto la presenza di uomini che parlassero di donne e, coinvolgendo le grandi società sportive e le scuole, vogliamo puntare all’educazione dei giovani. Abbiamo scelto lo sport, perché permette di osservare alcune meccaniche in un contesto incontaminato”. Queste sono le dichiarazioni rilasciateci dagli organizzatori, in ordine Sonja Grasso ed Emanuele Torre, di questo evento legato allo sport e alle scuole.

L’evento successivo sarà “Com’eri vestita? La lotta contro la violenza di genere in passerella”. L’incontro organizzato dall’amministrazione si svolgerà sempre lunedì 25 novembre alle 17:30, e avrà come tematiche la lotta alla violenza di genere, con la collaborazione anche dell’Istituto Enzo Ferrari.

Alle 18:30, si svolgerà presso il Salonarte Petraro l’evento “Noi non siamo una”, organizzato dal Circolo delle lucertole, Fidapa e BPW Italy, con la partecipazione della presidente della Fidapa Grazia Salamone e della dottoressa Antonella Masotto. Nello stesso luogo a seguire, alle 20:30, “Rimmel”, uno spettacolo di Luana Gaipa e Denis Pergolizzi.

Da segnalare, oggi pomeriggio, il “Caffè Letterario” dell’Associazione Le Donne del Borgo che rifletterà sui temi della violenza di genere, attraverso le mostra dei quadri di diverse artiste donne: Dora Mirabile, Sebastiana Parisi, Paola Pietrafitta e Maria Zaccone. L’evento sarà tenuto presso il Bar Jeunesse di Terme Vigliatore alle ore 17.

Sabato 30 alle 17, la Sala lezioni U.T.E. ospiterà l’evento “Le donne di Shirin Neshat”, un percorso d’arte tra immagini e parole, con letture di Giuseppina Coppolino e Giulia Sidoti e la relazione di Angela Saja. L’iniziativa è promossa dalla sezione Fidapa di Barcellona Pozzo di Gotto in collaborazione con l’UTE e l’Amministrazione comunale Assessorato alla Cultura di Barcellona Pozzo di Gotto.

Altro incontro dedicato alla Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne sarà quello organizzato all’auditorium San Vito sempre sabato 30 novembre sulla riforma Cartabia, su iniziativa del centro antiviolenza Frida onlus, edizione Smasher e amministrazione comunale.