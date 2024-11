Giornata dell’albero, gli alunni dell’I.C. “Bastiano Genovese” incontrano la Guardia Agroforestale

In occasione della Giornata dell’albero, gli alunni della Scuola secondaria dell’I.C. “Bastiano Genovese”, diretto dalla professoressa Francesca Canale, hanno incontrato i rappresentanti della Guardia Agroforestale Italiana.

I ragazzi delle classi prime hanno avuto l’opportunità di dialogare con il Dirigente nazionale Lino Ilacqua, con il Dirigente provinciale Francesco Scilipoti, nonché con l’ispettore Antonio Raimondo, che hanno spiegato loro quanto sia importante essere cittadini attivamente impegnati sul fronte della tutela dell’ambiente. I dirigenti della Guardia Agroforestale hanno anche illustrato ai ragazzi le attività di cui si occupa l’associazione, dai servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni ambientali alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, fino alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, soffermandosi pure sulle attività di salvaguardia venatoria, zoofila, zootecnica e micologica, oltre a quelle di guardia parchi, vigilanza e tutela delle oasi, del patrimonio boschivo e forestale.

Oltre a conoscere le finalità dell’associazione, gli alunni sono stati coinvolti in un’esercitazione pratica nella pineta dell’istituto: l’Ispettore Antonio Raimondo ha fatto vedere loro, attraverso una simulazione, come opera di fatto l’unità cinofila addestrata per il ritrovamento dei dispersi.