Approvato nuovo codice della strada: nuove regole e sanzioni per gli automobilisti

Le nuove norme in vigore da Dicembre, Salvini: “Più sicurezza e prevenzione, contrasto ad abusi ed educazione stradale”

Dopo l’approvazione da parte del Senato, la modifica del codice della strada proposto dal governo ha il via libera da entrambi i rami del Parlamento. “Più sicurezza e prevenzione, contrasto ad abusi ed educazione stradale” promette il ministro dei trasporti Matteo Salvini, riferendosi alle regole che entreranno in vigore a seguito della firma del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Molte delle disposizioni riguardano gli automobilisti, con maggiore attenzione sull’uso di sostanze stupefacenti e limiti di velocità. Multa da 575 a 573 a 2.170 euro e patente sospesa da 3 a 6 mesi nel caso in cui durante un controllo venga rilevato un tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 grammi litri. La sanzione va da un minimo di 800 a un massimo di 3.200 nel caso in cui il valore registrato sia compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, ma in questo caso è previsto anche l’arresto fino a 6 mesi, oltre alla sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno. Al di sopra del limite di 1,5 grammi per litro l’arresto è da minimo 6 mesi a massimo un anno, mentre la sanzione potrà andare da 1.500 a 6.000 euro. Con un tasso alcolemico al di sopra degli 0,8 grammi per litro, scatterà anche l’obbligo di guidare solamente veicoli con il sistema di alcolock, ovvero un dispositivo che rileva tasso alcolemico prima di rendere possibile l’accensione del veicolo.

Con il nuovo codice, a seguito del rilevamento, tramite il test preliminare, di una positività a sostante stupefacenti o psicotrope scatterà la sospensione della patente e la successiva revoca, con divieto di riottenerla per i successivi tre anni.

Per quanto riguarda, invece, l’uso del telefono al volante, comporterà la sospensione di una settimana della patente e la decurtazione fino a10 punti, con una multa da 250 a 1.000 euro. Nel caso in cui i punti rimanenti siano inferiori a 10, la sospensione arriverà a 15 giorni. Se si è recidivi, la multa arriva fino a 1.400 euro e la sospensione della patente può arrivare a 3 mesi. Le pene diventano ancora più severe nel caso in cui l’uso dello smartphone provoca un incidente.

Arriva una stretta sull’utilizzo degli autovelox, che saranno installabili solamente nel caso in cui il limite di velocità non risulti inferiore di più di 20 km/h rispetto a quello previsto dal Codice per quel tipo di strada. Ad esempio, quindi, su una strada extraurbana principale, per la quale il CdS stabilisce un limite di 110 km/h, non può essere installato un autovelox che imponga di procedere a meno di 90 km/h. Il dispositivo dovrà essere preceduto da un apposito segnale a non meno di 1 chilometro prima e tra due autovelox si dovrà mantenere una distanza di almeno 3 chilometri sulle strade extraurbane principali e di almeno un chilometro su quelle secondarie. Chi prenderà più multe sullo stesso tratto stradale nel giro di un’ora non si vedrà accumulare le sanzioni, ma ne pagherà solamente una, la più grave aumentata di un terzo.

Sono state inasprite le misure anche per il superamento del limite di velocità: è prevista una sanzione tra 173 e 694 euro quando il superamento del limite è tra i 10 e i 40 km/h. Tuttavia, se ciò avviene all’interno di un centro abitato e per almeno due volte nell’arco di un anno, la multa varia da 220 e 880 euro. A ciò si aggiunge la sospensione della patente da 15 a 30 giorni.

Per quanto riguarda i neopatentati, rispetto alle misure attualmente in vigore, potranno guidare vetture più potenti per il primo anno, ma avranno limitazioni più prolungate nel tempo. Infatti, per i primi tre anni dal conseguimento della patente B non potranno essere guidati veicoli con potenza superiore a 75 kW per tonnellata né elettrici e ibridi con potenza superiore a 105 kW per tonnellata.

Le nuove misure investono anche la regolamentazione di altri veicoli. Ad esempio, i monopattini dovranno essere equipaggiati con indicatori luminosi di svolta e freno, ma anche con una targa. Il conducente dovrà indossare un casco e munirsi di assicurazione. Potranno circolare solo su strade urbane con limite di velocità non superiore ai 50 km/h, quindi non su piste ciclabili né all’interno di aree pedonali. Sarà vietato anche circolare contromano. Le aziende che forniscono servizi di sharing di monopattini elettrici, dovranno installare sistemi automatici per impedirne il funzionamento al di fuori delle aree cittadine in cui è consentita la loro circolazione.

Per tutti i conducenti di veicoli a motore, invece, diventerà obbligatorio mantenere, in caso di sorpasso, una distanza di sicurezza laterale non inferiore a 1,5 metri.

Infine, su autostrade e strade extraurbane principali potranno circolare motocicli con motore termico di cilindrata non inferiore a 120 cc oppure di potenza non inferiore ai 6 kW in caso di propulsore elettrico. In entrambi i casi, il conducente deve essere maggiorenne.