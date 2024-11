Terme Vigliatore, nominato il commissario per l’approvazione dei bilanci: le opposizioni contestano il modus operandi dell’Amministrazione

Si terrà regolarmente domani mattina la seduta del consiglio comunale di Terme Vigliatore, chiamato a votare il rendiconto 2023 ed il previsionale 2024-2026.

Sono stati depositati solo stamattina i pareri dei revisori dei conti, la cui mancanza era stata segnalata dalla consigliera indipendente Chiara Crisafulli, nello stesso giorno in cui è stata notificata la nomina del commissario straordinario della Regione, per seguire l’iter di approvazione dei due documenti contabili.

La consigliera Crisafulli, dopo aver letto su alcuni organi di stampa le dichiarazioni del sindaco Bartolo Cipriano, secondo cui i debiti del comune di Terme Vigliatore sono diminuiti del 50%, passando da 18 milioni a 9 milioni, lo ha invitato a riferire e certificare in aula quanto riportato dalla stampa. “Serve attestare formalmente questa situazione economica con il sigillo dell’ufficio finanziario e dei revisori, altrimenti lo invito a relazionare alla cittadinanza sulla reale situazione dei debiti senza populismo o tentativi di buttare fumo negli occhi. Abbiamo dimostrato dal punto di vista procedurale che il Sindaco sta agendo in difformità a quanto previsto dalla normativa vigente. Da qui la nomina del commissario ad acta Dott. Giovanni Cocco, sollecitata anche dalla mia segnalazione agli enti regionali preposti. Questo ci fa ben sperare che il commissario ripristini l’ordine, la legalità e la dovuta dignità al ruolo del consigliere comunale. Faccio un appello ai colleghi consiglieri tutti affinchè riflettano sulla gravità di quello che si sta verificando e votino con coscienza, responsabilità e in conformità alla normativa vigente”.

Il gruppo d’opposizione “Ora per Terme Vigliatore” in una nota del 21 novembre ha stigmatizzato la totale incompletezza delle due proposte di delibera, sottoposte al giudizio dei consiglieri della IV commissione consiliare senza il fondamentale parere dei revisori contabili sia sul Rendiconto che sul Bilancio di previsione. “La Commissione, una volta riunitasi in data 21.11.2024, non ha potuto ovviamente esprimere il proprio parere, costringendo i presenti a rinviare la seduta.

Commissione che il nostro gruppo ha deciso di abbandonare dopo aver depositato una comunicazione di protesta contro il modus operandi di questa amministrazione.

Così come riteniamo grave aver convocato il Consiglio Comunale, senza la documentazione completa, e senza aver rispettato i termini di legge della messa a disposizione dei documenti per i Consiglieri. Ci auguriamo a questo punto che sia il Commissario ad acta a ristabilire il corretto funzionamento dell’iter di approvazione del Rendiconto e del Bilancio di previsione, ridando inoltre dignità al ruolo del Consiglio Comunale, continuamente svilito da questa amministrazione”.