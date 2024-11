Sequestro di beni per un pregiudicato sospettato di appartenere alla mafia del rione “Provinciale” di Messina

I Carabinieri del Comando Provinciale di Messina hanno eseguito un provvedimento di sequestro di beni nei confronti di un uomo di 56 anni, pregiudicato, sospettato di appartenere all’associazione mafiosa del rione “Provinciale” di Messina.

Dagli accertamenti di carattere patrimoniale svolti dai carabinieri, è emerso che l’individuo aveva accumulato un patrimonio di entità sproporzionata rispetto ai redditi dichiarati da lui e dai suoi familiari.

L’uomo era già stato condannato con sentenza definitiva per usura e estorsione. L’ultimo arresto risale al 9 aprile 2021 nell’ambito dell’indagine “Provinciale-Mala Tempora”, nei confronti di 3 sodalizi mafiosi operanti nel centro di Messina, che aveva portato in manette 33 persone in esecuzione di misure cautelari. In questa occasione il 56enne era stato indiziato di far parte ad uno dei tre gruppi mafiosi; il 7 aprile 2023 con sentenza non ancora definitiva la Corte d’Appello di Messina lo aveva condannato a 8 anni e 8 mesi di reclusione per “associazione di tipo mafioso” e “associazione finalizzata al traffico di stupefacenti”. Adesso è arrivato il sequestro dei beni.